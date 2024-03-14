Головне за четвер: Ставка НБУ, дохідність депозитів та продаж ОВДП

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до рівня 14,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

НБУ знизив ставку за тримісячними депсертифікатами та за кредитами рефінансування

НБУ знижує ставку за тримісячними депозитними сертифікатами на 1,5 в. п. — до 17,5%. Крім того, НБУ зменшує ставку за кредитами рефінансування на 1,5 в. п. — до 19,5%. Ставка за ДС овернайт і надалі відповідатиме рівню облікової ставки.

Депутати проти блокування рахунків ухилянтів: як це вплине на депозитну статистику

Відтік вкладів населення з банків припинився. Це означає, що великі банки й надалі можуть різати дохідність депозитів, що вони й роблять. За два тижні відразу 4 фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн зменшили заробітки своїх приватних вкладників. Всі актуальні пропозиції для фізосіб від великих банків — у нашому свіжому депозитному огляді.

За лютий Міністерство фінансів залучило до бюджету від продажу ОВДП 41,5 млрд грн

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики за лютий 2024 року до державного бюджету залучено 41,5 млрд грн в еквіваленті.

Як інвестори борються проти виходу Kernel із Варшавської біржі та чому це важливо

Приблизно рік тому одна з найбільших аграрних компаній України Kernel оголосила про плани делістингу своїх акцій із Варшавської біржі. Близько половини міноритаріїв швидко погодились продати свої акції за запропоновану ціну. Однак частина акціонерів намагаються зупинити делістинг через суд. У чому полягає їхня позиція і як довго може тривати розгляд справи, розбирався «Мінфін».