За лютий Міністерство фінансів залучило до бюджету від продажу ОВДП 41,5 млрд грн

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики за лютий 2024 року до державного бюджету залучено 41,5 млрд грн в еквіваленті. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Поповнення бюджету

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики за лютий 2024 року до державного бюджету залучено 41,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 19,7 млрд грн (218,4 млн дол. США та 274,8 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 37,8 млрд грн в еквіваленті.

В цілому з початку року станом на 1 березня 2024 року завдяки розміщеним ОВДП до державного бюджету залучено 74,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 39,0 млрд грн (468,4 млн дол. США та 509,8 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 58,6 млрд гривень.

Залучені кошти від розміщень ОВДП за січень — лютий 2024 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Коефіцієнт рефінансування за внутрішнім державним боргом станом на кінець лютого 2024 року склав 122%.

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Переваги над депозитами

Гривневі ОВДП суттєво перевищують дохідність банківських депозитів. Зокрема, у лютому український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (з вирахуванням військового збору та ПДФО) становив 11,34%.

Водночас середньозважена дохідність гривневих ОВДП (не підлягає оподаткуванню ПДФО і не сплачується військовий збір) — 17,32%.

Отже, річна дохідність гривневих державних облігацій у лютому в 1,53 раза перевищувала середню ставку за банківськими депозитами. А в січні-лютому — в 1,54 раза.