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14 березня 2024, 15:26

За лютий Міністерство фінансів залучило до бюджету від продажу ОВДП 41,5 млрд грн

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики за лютий 2024 року до державного бюджету залучено 41,5 млрд грн в еквіваленті. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики за лютий 2024 року до державного бюджету залучено 41,5 млрд грн в еквіваленті.
Фото:depositphotos

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Поповнення бюджету

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики за лютий 2024 року до державного бюджету залучено 41,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 19,7 млрд грн (218,4 млн дол. США та 274,8 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 37,8 млрд грн в еквіваленті.

В цілому з початку року станом на 1 березня 2024 року завдяки розміщеним ОВДП до державного бюджету залучено 74,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 39,0 млрд грн (468,4 млн дол. США та 509,8 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 58,6 млрд гривень.

Залучені кошти від розміщень ОВДП за січень — лютий 2024 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Коефіцієнт рефінансування за внутрішнім державним боргом станом на кінець лютого 2024 року склав 122%.

Читайте: Депутати проти блокування рахунків ухилянтів: як це вплине на депозитну статистику

Переваги над депозитами

Гривневі ОВДП суттєво перевищують дохідність банківських депозитів. Зокрема, у лютому український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (з вирахуванням військового збору та ПДФО) становив 11,34%.

Водночас середньозважена дохідність гривневих ОВДП (не підлягає оподаткуванню ПДФО і не сплачується військовий збір) — 17,32%.

Отже, річна дохідність гривневих державних облігацій у лютому в 1,53 раза перевищувала середню ставку за банківськими депозитами. А в січні-лютому — в 1,54 раза.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Vol88
Vol88
14 березня 2024, 15:48
#
ПеремоГа …хто боргі буде віддавати точно не ці 🤡
+
0
bonv
bonv
14 березня 2024, 16:04
#
В Україні банківська таємниця полягає в тому, що ніхто не знає, чи вдасться повернути свій вклад. «Поточне зростання курсу долара, зокрема, відбувається на тлі затримки у фінансовій підтримці України з боку США, що створює певні негативні настрої та ризики для бюджету. Додаткового негативу додають події на польсько-українському кордоні. Говорити про стійку тенденцію щодо знецінення гривні поки не варто, але за поточних обставин зростання курсу цілком відповідає ситуації», — каже експерт, керівник служби продажу казначейських продуктів банку «Авангард» Юрій Крохмаль.
Приводів для хвилювання немає, як каже 006:) Чим менше паніки — тим стабільніший курс. І більше попадалово!:)
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