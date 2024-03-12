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12 березня 2024, 20:00

Головне за вівторок: зміни у законопроєкті про мобілізацію, ЄС прискорить передачу активів рф

ЄС в липні може передати Україні перші прибутки із заморожених активів рф — Financial Times

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Джерело: Мінфін
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