ЄС в липні може передати Україні перші прибутки із заморожених активів рф — Financial Times
Головне за вівторок: зміни у законопроєкті про мобілізацію, ЄС прискорить передачу активів рф
Європейська комісія прагне прискорити затвердження механізму, який дозволить використовувати прибутки від заморожених суверенних активів росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2−3 млрд євро.
Комітет Ради прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми про блокування рахунків
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу про обмеження для ухилянтів.
Нацбанк видав 33 платіжні ліцензії та ще 10 пакетів документів розглядає — ексклюзив «Мінфіну»
У ході переліцензування платіжних організацій Національний банк у 2023 році надав 31 ліцензію на платіжні послуги, а 2024-го — 2.
НПФ, ОВДП чи валюта: як вигідніше збирати на пенсію
«Якщо у вас немає накопичень, розраховувати на пенсію взагалі не варто», — заявляв міністр фінансів Сергій Марченко ще до повномасштабного російського вторгнення. Війна лише посилила проблему, а шляхів її вирішення у держави поки що немає. У майбутніх пенсіонерів залишається один варіант — збирати на майбутню пенсію самостійно. «Мінфін» вирішив розібратися, чи варто для цього користуватись послугами недержавних пенсійних фондів.
Коментарі