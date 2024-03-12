Головне за вівторок: зміни у законопроєкті про мобілізацію, ЄС прискорить передачу активів рф

Європейська комісія прагне прискорити затвердження механізму, який дозволить використовувати прибутки від заморожених суверенних активів росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2−3 млрд євро.

Комітет Ради прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми про блокування рахунків

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу про обмеження для ухилянтів.

Нацбанк видав 33 платіжні ліцензії та ще 10 пакетів документів розглядає — ексклюзив «Мінфіну»

У ході переліцензування платіжних організацій Національний банк у 2023 році надав 31 ліцензію на платіжні послуги, а 2024-го — 2.

НПФ, ОВДП чи валюта: як вигідніше збирати на пенсію