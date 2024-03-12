Нацбанк видав 33 платіжні ліцензії та ще 10 пакетів документів розглядає — ексклюзив «Мінфіну»

У ході переліцензування платіжних організацій Національний банк у 2023 році надав 31 ліцензію на платіжні послуги, а 2024-го — 2. Про це НБУ повідомив у відповідь на офіційний запит «Мінфіну».

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Кількість платіжних компаній скоротилася майже вдвічі після зміни профільного законодавства на цьому ринку.

«На момент введення в дію закону «Про платіжні послуги» 64 компанії мали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Протягом 2023 року Національним банком було видано 31 ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.

У 2024 році було авторизовано ще одну фінансову установу на надання фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та видано ліцензію платіжній установі. Таким чином, на сьогодні право на надання фінансових платіжних послуг мають 33 установи", — йдеться у відповіді Нацбанку.

Імена організацій «Мінфін» з'ясував в офіційних реєстрах регулятора:

ТОВ «ФК «Профінеф» — фінансова установа, ліцензію надано 5 лютого 2024 року.

ТОВ «Хостпей» — платіжна установа, ліцензію надано 26 лютого 2024 року.

ТОВ «Хостпей» — молода компанія з 5-місячним досвідом, яка, за даними YouControl, була зареєстрована 29 вересня 2023 року, її статутний капітал становить 7,5 млн грн. Зареєстровано у Києві, основний КВЕД — надання інших фінансових послуг.

Фінансова компанія «Профінеф» має більш тривалий досвід, майже у 8 років, зареєстрована у Дніпрі зі статутним капіталом 22,9 млн грн та основним КВЕДом 66.12 — «Посередництво за договорами з цінними паперами чи товарами». На своєму офіційному сайті компанія пропонує клієнтам одну послугу — торгівля валютними цінностями у готівковій формі, нею керують Вікторія Оганезова (директор) та Наталія Бевз (головний бухгалтер). Нацбанк в останньому звіті за 9 місяців 2023 року повідомляє про активи компанії 30,5 млн грн і поточні збитки у розмірі 3,5 млн грн.

Нещодавно НБУ перевіряв ТОВ «ФК «Профінеф» щодо виконання законодавства щодо валютних операцій та фінансового моніторингу, і на початку березня 2024 року заявив про виставлення їй штрафу у розмірі 17 тис. грн за порушення валютного законодавства («суттєві помилки у статистичній звітності»).

У 2023 році Нацбанк видав більшість платіжних ліцензій у квітні-травні, «Мінфін» зібрав їх список із реєстру регулятора:

ТОВ «ФК «Кредитор ХХІ» отримало ліцензію 25 квітня;

ТОВ «Європейська платіжна система» — 25 квітня;

ТОВ «ФК «Єдиний простір» — 27 квітня;

ТОВ «ФК «Фінекспрес» — 27 квітня;

ТОВ «Даймонд Пей» — 27 квітня;

ТОВ «ФК «МБК» — 27 квітня;

ТОВ «Платіжний центр» — 28 квітня;

ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» — 28 квітня;

АТ «Укрпошта» — 28 квітня;

ТОВ «НоваПей» — 28 квітня;

ТОВ «Українська платіжна система» — 29 квітня;

ТОВ «ФК «Контрактовий дім» — 29 квітня;

ТОВ «ФК «ЄВО» — 29 квітня;

ТОВ «ФК ЮАПей» — 29 квітня;

ТОВ «ФК «Фенікс» — 30 квітня;

ТОВ «Свіфт Гарант» — 30 квітня;

ТОВ «ФК «АП.МІ.Фінанс» — 30 квітня;

ТОВ «Елаєнс» — 30 квітня;

ТОВ «ФК «Артуа» — 30 квітня;

ТОВ «УПР» — 1 травня;

ТОВ «ФК «Герц» — 2 травня;

ТОВ «ФК «МПС» — 8 травня;

ТОВ «Пейтек Україна» — 29 травня;

ТОВ «Профітгід» — 29 травня;

ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» — 5 червня;

ТОВ «МСБ «Фінанс» — 5 червня;

ТОВ «ФК «Вей Фор Пей» — 8 червня;

ТОВ «ФК «Фін Пей» — 8 червня;

ТОВ «ФК «Масон» — 17 липня;

ТОВ «ПейРан» — 3 серпня;

ТОВ «ФінКіт» — 11 вересня.

Список платіжних організацій, напевно, продовжить наповнюватися. Нацбанк повідомив «Мінфіну», що зараз у нього на розгляді перебуває 10 пакетів документів.

Регулятор уточнив, що наразі НБУ було розглянуто 165 пакетів документів, що надійшли від 69 заявників. Попередні підсумки такі:

37 установ — ухвалено рішення;

4 заявникам — відмовлено видачі ліцензії на надання фінпослуг;

52 пакети документів — НБУ запросив додаткову інформацію;

3 заявники — забрали свої пакети документів з власної ініціативи;

10 пакетів документів перебувають на розгляді.