Прогнози курсів валют, біткоїн доріс до 71 тис, зниження кредитного рейтингу України: головне за 11 березня

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курсдолара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар. Згідно з базовим сценарієм агентство, уряд України та НБУ збережуть свій адміністративний потенціал навіть перед серйозними військовими загрозами.

Сенсації немає: Гетманцев пояснив зниження кредитного рейтингу України

Зниження довгострокового суверенного кредитного рейтингу і рейтингу емітента в іноземній валюті України з «CCC» до «CC» — не є сенсацією. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Біткоїн знову оновив історичний максимум до $71 тисячі