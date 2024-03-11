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11 березня 2024, 20:00

Прогнози курсів валют, біткоїн доріс до 71 тис, зниження кредитного рейтингу України: головне за 11 березня

S&P спрогнозувало, яким буде курс долара до гривні до кінця року

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курсдолара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар. Згідно з базовим сценарієм агентство, уряд України та НБУ збережуть свій адміністративний потенціал навіть перед серйозними військовими загрозами.

Сенсації немає: Гетманцев пояснив зниження кредитного рейтингу України

Зниження довгострокового суверенного кредитного рейтингу і рейтингу емітента в іноземній валюті України з «CCC» до «CC» — не є сенсацією. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Біткоїн знову оновив історичний максимум до $71 тисячі

Перша криптовалюта продовжує оновлювати історичні максимуми. 11 березня біткоїн досяг позначки $71 тисячі.

Прогноз курсу на тиждень: на що звернути особливу увагу, щоб не втратити гроші

Середина березня на валютному ринку України мине динамічно. Причому поведінка міжбанку та готівкового ринку дещо відрізнятиметься, через психологічні та економічні чинники. Які фактори вплинуть на курс у період із 11 до 15 березня — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Джерело: Мінфін
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