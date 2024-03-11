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11 березня 2024, 10:59

Біткоїн знову оновив історичний максимум до $71 тисячі

Перша криптовалюта продовжує оновлювати історичні максимуми. 11 березня біткоїн досяг позначки $71 тисячі.

Перша криптовалюта продовжує оновлювати історичні максимуми. 11 березня біткоїн досяг позначки $71 тисячі.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗгідно з даними CoinMarketCap, капіталізація BTC досягла $1,4 трильйона.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з даними CoinMarketCap, капіталізація BTC досягла $1,4 трильйона.

Джерело: CoinMarketCap

Нагадаємо, що вперше позначку $70 тисяч біткоїн перетнув ще у п'ятницю, але тоді ціна одразу різко обвалилась.

Ethereum також оновлює дворічний максимум й закріпився на $4 тисячах.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+74
mantis05
mantis05
11 березня 2024, 11:01
#
Где-то в уголочке плачет бедный yarg, приговаривая что биток умер, скамина и уже завтра ничего не будет стоить
+
+59
Kharakternyk
Kharakternyk
11 березня 2024, 11:03
#
Тут таких яргів ще хоч греблю гати:)
+
+30
Alex2006
Alex2006
11 березня 2024, 11:59
#
Ну так усе ж вірно. Тут питання лише в тому, по чому затарять головних оленів схеми) Лише це викликає статистичний інтерес) Сподіваюсь вони потім не накладуть на себе руки через збитки…
+
0
Criptor82
Criptor82
11 березня 2024, 13:34
#
Alex. :)
+
+41
Kharakternyk
Kharakternyk
11 березня 2024, 11:04
#
І це ще навіть не туземун:)
+
+29
Prya
Prya
11 березня 2024, 11:42
#
М-да, в ближайшее время, похоже, эта новость станет регулярной
+
+54
Bischof
Bischof
11 березня 2024, 11:51
#
Хотел бы искренне поблагодарить всех шортистов. Спасибо, что вы есть! Без вашей ликвидности расти было бы не так весело и быстро. Успехов, счастья!
+
0
faid
faid
11 березня 2024, 12:20
#
Індекс жадібності і страху
+
0
Uuu123
Uuu123
11 березня 2024, 13:02
#
Оленям самый раз покупать этот мыльный пузырь
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