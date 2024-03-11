Біткоїн знову оновив історичний максимум до $71 тисячі

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Згідно з даними CoinMarketCap, капіталізація BTC досягла $1,4 трильйона.

Джерело: CoinMarketCap

Нагадаємо, що вперше позначку $70 тисяч біткоїн перетнув ще у п'ятницю, але тоді ціна одразу різко обвалилась.

Ethereum також оновлює дворічний максимум й закріпився на $4 тисячах.

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