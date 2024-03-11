Перша криптовалюта продовжує оновлювати історичні максимуми. 11 березня біткоїн досяг позначки $71 тисячі.
11 березня 2024, 10:59
Біткоїн знову оновив історичний максимум до $71 тисячі
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Згідно з даними CoinMarketCap, капіталізація BTC досягла $1,4 трильйона.
Джерело: CoinMarketCap
Нагадаємо, що вперше позначку $70 тисяч біткоїн перетнув ще у п'ятницю, але тоді ціна одразу різко обвалилась.
Ethereum також оновлює дворічний максимум й закріпився на $4 тисячах.
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Джерело: Мінфін
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