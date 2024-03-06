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6 березня 2024, 20:00

Головне за середу: Міжнародні резерви, ралі біткоїна та як блокада польського кордону позначиться на курсі

Блокада польського кордону триватиме ще 2 місяці: як це позначиться на курсі

Польський кордон, який у лютому заблокували протестуючі місцеві фермери, ще довго стоятиме. Якщо спочатку очікувалося, що акції триватимуть до 10 березня, то тепер йдеться про кінець квітня. «Мінфін» розбирався, чому зупинився польський кордон, та коли він знову поїде.

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Джерело: Мінфін
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