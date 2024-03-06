Головне за середу: Міжнародні резерви, ралі біткоїна та як блокада польського кордону позначиться на курсі

Польський кордон, який у лютому заблокували протестуючі місцеві фермери, ще довго стоятиме. Якщо спочатку очікувалося, що акції триватимуть до 10 березня, то тепер йдеться про кінець квітня. «Мінфін» розбирався, чому зупинився польський кордон, та коли він знову поїде.

Міжнародні резерви продовжують зменшуватись: у лютому вони «схудли» на 3,8%

У лютому міжнародні резерви України знову знизились — цього разу на 3,8% до $37,1 млрд. Національний банк відповідно до балансових даних у лютому продав на валютному ринку $1 540,6 млн та викупив до резервів $31,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в лютому становив $1 508,7 млн, зменшившись в 1,4 раза порівняно з січнем.

Другий рік великої війни: обсяги безготівкових розрахунків зростають (інфографіка)

У 2023 році, попри продовження повномасштабної війни, більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими. Про це свідчить аналіз статистичних даних за 2023 рік щодо операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, який проводить НБУ у межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури.

Дивіденди та податок на прибуток держкомпаній врятували бюджет України в лютому

Дивіденди та податок на прибуток компаній з державною часткою власності забезпечили третину надходжень до держбюджету в лютому.

Біткоїн встановив новий рекорд: коли закінчиться ралі «цифрового золота»

5 березня 2024 року біткоїн повторно досяг історичного максимуму — $69 тис. Знадобилося 847 днів для того, щоб ціна першої криптовалюти знову опинилася на піку. Вперше у своїй історії BTC досягнув ATH напередодні халвінга, проте зустрічний вітер завадив просунутися далі. Всього за 5 годин після цієї події перша криптовалюта втратила понад 14% і залишається нижче на момент написання матеріалу. Чи означає це, що ралі біткоїна закінчилося?