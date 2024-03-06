Другий рік великої війни: обсяги безготівкових розрахунків зростають (інфографіка)

У 2023 році, попри продовження повномасштабної війни, більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими. Про це свідчить аналіз статистичних даних за 2023 рік щодо операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, який проводить НБУ у межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури.

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Частка безготівкових операцій з картками вища за довоєнну

Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2023 рік становила 7 912,5 млн, а їхня загальна сума — 6 140,8 млрд грн. З них в Україні здійснено 91,9% від кількості та 90,4% від суми всіх операцій з картками.

За межами України частка операцій з платіжними картками, емітованими українськими емітентами, становила 8,1% від кількості та 9,6% від суми всіх операцій з картками. За довоєнний 2021 рік частка операцій за кордоном була на рівні 3,8% від кількості та 3,7% від суми.

Таке збільшення частки операцій з платіжними картками за кордоном зумовлене значною кількістю українців, які через війну вимушено залишили Україну (за даними ООН, за кордоном перебуває майже 6,5 млн українських вимушених переселенців).

Загалом в Україні та за кордоном здійснено 7 397,2 млн безготівкових операцій на суму 3 980,0 млрд грн.

Тобто частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік досягла 65% у загальній сумі операцій із платіжними картками. За довоєнний 2021 рік цей показник становив 61%. Частка безготівкових операцій за кількістю — 93,5% (за 2021 рік — 90,1%).

Позитивна динаміка свідчить, що платіжна інфраструктура України забезпечує безперебійне та стале обслуговування безготівкових операцій з платіжними картками, що дає змогу зберігати високий рівень довіри українців до безготівкових розрахунків.

Аналіз розподілу безготівкових операцій в Україні за їхніми видами свідчить, що у 2023 році, як і раніше, найбільше операцій із використанням платіжних карток припадало:

за кількістю — на розрахунки в торговельній мережі - майже 70% (майже 5,0 млрд операцій). Їхня сума становила 40,4% від усіх безготівкових операцій;

за сумою — на перекази з картки на картку — 37,1% (або 1 478,6 млрд грн). Їхня кількість перебувала на рівні 10,1% від усіх безготівкових операцій.

Оплата товарів і послуг в інтернеті у 2023 році становила 18% за кількістю та 16% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 646,5 млрд грн. Середня сума однієї операції в Україні у 2023 році:

у торговельній мережі - 325 грн (у довоєнному 2021 році - 238 грн),

з переказу з картки на картку — 1972 грн (1512 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 490 грн (395 грн).

Платіжна інфраструктура

За 2023 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2022 роком збільшилася на чверть (25,1%) — до 449,5 тис. (із них 445,9 тис. шт. (99,2%) — безконтактні термінали). Це перевищує кількість платіжних терміналів на кінець довоєнного 2021 року на 5,4%. Тобто термінальна мережа в Україні за кількістю повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення.

Кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, зокрема в мережі Інтернет, за підсумками 2023 року також майже на чверть (23,7%) перевищила довоєнний рівень і становила 459,7 тис. (станом на 31 грудня 2021 року — 371,6 тис.). За 2023 рік зросла майже на 2% і кількість працюючих банкоматів — до 15,8 тис. Водночас це на 14,4% менше, ніж на кінець довоєнного 2021 року, що зумовлено тимчасовою окупацією деяких територій України.

Емісія платіжних карток

Також торік збільшилася і загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами. Станом на 1 січня 2024 року вона досягла 115,1 млн. Це на 5% більше порівняно з підсумками 2022 року.

Кількість платіжних карток, які використовувалися для здійснення видаткових операцій у грудні 2023 року, становила 52,1 млн (45,3% емітованих платіжних карток). Порівняно з груднем 2022 року в грудні 2023 року для здійснення видаткових операцій використовувалося на 12,5% більше платіжних карток.

Упродовж 2023 року тривала тенденція минулих років щодо зростання кількості безконтактних активних платіжних карток. Їх кількість у грудні 2023 року збільшилася на 17,1% порівняно з груднем 2022 року — до 30,6 млн карток. Загалом більш ніж половина (58,7%) активних платіжних карток — безконтактні.

Токенізовані платіжні картки

Також зберігають свою популярність і токенізовані платіжні картки (NFC-технологія). Так, у грудні 2023 року порівняно з груднем 2022 року їх кількість збільшилася на 57% - до 12,4 млн. Тобто токенізованою є приблизно кожна четверта активна платіжна картка (на кінець довоєнного 2021 року — лише кожна шоста).

У результаті близько 90,0% від кількості та суми безготівкових операцій у торговельній мережі у 2023 році здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC-технології.