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5 березня 2024, 20:00

Головне за вівторок: Біткоїн досяг $69 000, польські фермери продовжили блокаду кордону

Польські фермери продовжили блокаду кордону з Україною до кінця квітня

Польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня. Раніше поляки говорили, що блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною закінчиться 10 березня.

Біткоїн дістався до $69 000 і встановив новий історичний максимум

Ціна першої криптовалюти оновила історичний максимум — курс перевищив $69 000 на біржі Coinbase. В моменті біткоїн підскочив до $69 324, але потім відкотився назад.

Ferrari, Audi, Mercedes: як їхні власники сплачують податок на розкіш і позиваються до податкової

Податкові органи намагаються збільшити збори за транспортним податком, який сплачують власники елітних авто (вартістю від 2,66 млн грн). Проте, виходить у них не дуже. За останній рік кількість податкових повідомлень, що розсилаються, підвищилася відразу в 5,5 раза, фактичні ж збори зросли непропорційно. Якщо порівнювати з періодом до повномасштабного вторгнення, то очевидним є скорочення надходжень.

НБУ підтвердив статус системної важливості для 15 банків

Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.

Фактичні збори з податку на розкіш: зросли за 2023 рік, але скоротилися порівняно з довоєнним періодом — ДПС

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Джерело: Мінфін
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