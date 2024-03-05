Польські фермери продовжили блокаду кордону з Україною до кінця квітня

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Продовження блокади

Раніше поляки говорили, що блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною закінчиться 10 березня.

Як ідеться в документі, акція протесту запланована на 10 березня о 14:30 і триватиме до 14:30 30 квітня.

«Збори відбудуться на перетині національної дороги № 17 і провінційної дороги № 867 перед прикордонним переходом у Гребенні. Очікується, що в зборах візьмуть участь 100 осіб», — ідеться в повідомленні.

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Згідно з документом, йдеться про протести на контрольно-прикордонному пункті «Гребенне — Рава Руська».

«Мета громадських зборів — ліквідація „Зеленої угоди“, що обмежує надходження агропродовольчої продукції з-поза меж Європейського союзу, зокрема з України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.

Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції й відмова Польщі від європейського зеленого курсу.