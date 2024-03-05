Польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.
Польські фермери продовжили блокаду кордону з Україною до кінця квітня
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Продовження блокади
Раніше поляки говорили, що блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною закінчиться 10 березня.
Як ідеться в документі, акція протесту запланована на 10 березня о 14:30 і триватиме до 14:30 30 квітня.
«Збори відбудуться на перетині національної дороги № 17 і провінційної дороги № 867 перед прикордонним переходом у Гребенні. Очікується, що в зборах візьмуть участь 100 осіб», — ідеться в повідомленні.
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Згідно з документом, йдеться про протести на контрольно-прикордонному пункті «Гребенне — Рава Руська».
«Мета громадських зборів — ліквідація „Зеленої угоди“, що обмежує надходження агропродовольчої продукції з-поза меж Європейського союзу, зокрема з України», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.
Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції й відмова Польщі від європейського зеленого курсу.
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