2023 року податкові збори з транспортного податку або податку на розкіш зросли на 55% — зі 103,5 млн грн до 160,5 млн грн, проте помітно скоротилися порівняно з періодом до введення в Україні воєнного стану — у 1,7 раза менше показника 2019 року. Дані щодо фактичних податкових надходжень «Мінфіну» надав директор Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби Олександр Корчовний.
Фактичні збори з податку на розкіш: зросли за 2023 рік, але скоротилися порівняно з довоєнним періодом — ДПС
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Динаміка надходжень з транспортного податку наступна:
- 1 січня 2024 року — 160,5 млн грн;
- 1 січня 2023 року — 103,5 млн грн;
- 1 січня 2022 року — 158,4 млн грн;
- 1 січня 2021 року — 202,8 млн грн;
- 1 січня 2020 року — 270 млн грн.
При цьому 2023 року податкові органи одразу в 5,5 разів збільшили кількість виписаних повідомлень-рішень щодо транспортного податку — з 1,4 тис. до 7,5 тис. штук.
Хто отримав найбільше податкових рішень
Якщо говорити про населення, то найбільше податкових рішень з податку на розкіш відправлено мешканцям Києва (1 848), а топ платників має такий вигляд:
- м. Київ — 1 848;
- Дніпропетровська область — 988;
- Харківська область — 503;
- Одеська область — 426; 5.
- Київська область — 370;
- Львівська область — 275;
- Вінницька область — 218.
Нагадаємо
Транспортний податок (податок на розкіш) сплачується у розмірі 25 тис. грн із легкових авто вартістю 375 розмірів мінімальних зарплат (2,66 млн грн), обсягом циліндрів двигуна від 3000 куб. см, з реєстрації яких минуло щонайменше 5 років.
Платниками є не лише приватні власники (фізичні особи), а й юрособи.
Більше про нарахування, стягнення та суди з транспортного податку можна прочитати в нашій аналітичній статті «Ferrari, Audi, Mercedes: як їхні власники платять податок на розкіш і судяться з податковою».
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