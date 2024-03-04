За підсумками 2023 року показник ВВП в Україні зріс на 5,6%, у 2024 році уряд розраховує на 5% зростання. Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.
Уряд у 2024 році прогнозує зростання ВВП на 5%
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Що прогнозує Кабмін
«Ми маємо за минулий рік 5,6% зростання ВВП. Розраховуємо до 5% зростання цього року. Звісно, порівняно із 30% втрат території, економіки, ВВП, це відносно невеликі цифри, але це цифри зростання. Це допомагає нам у тому числі фінансувати і армію, і всі соціальні платежі», — сказав він.
Прем'єр нагадав, що на армію в державному бюджеті у 2024 році передбачено 1,7 трлн грн, що становить половину видатків, яку Україна має забезпечувати внутрішнім ресурсом. Решта видатків забезпечується завдяки допомозі наших партнерів.
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«Тому наше завдання — оптимізувати нашу економіку таким чином, щоб бюджет держави зростав, ВВП зростав. Минулого року ми отримали більше податків, ніж очікували, за що я дякую нашому бізнесу», — зазначив голова уряду.
Шмигаль також зауважив, що Україна продовжує повною мірою виконувати свої соціальні зобов’язання і фінансувати всі соціальні виплати, зокрема, пенсії, які з 1 березня були проіндексовані на 8%.
«Все буде вчасно — індексація і виплати. І всі інші соціальні зобов'язання, а це понад 30, Україна виконує повною мірою. Ми не затримуємо соціальні виплати, і весь спектр „соціалки“ виконується, незважаючи на війну», — сказав він.
У 2024 році у бюджеті на соцзахист населення закладено 469 млрд грн, не враховуючи частину зібраного ЄСВ, який напряму іде до Пенсійного фонду України.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», у Мінекономіки спрогнозували у 2024 році зростання ВВП України на 4,6% та інвестицій — на 29,6%.
Коментарі - 8
Україна очікує зовнішньої допомоги в розмірі $37 млрд, тобто 23% від ВВП
Україна очікує зростання ВВП на 5%
Тобто, у випадку припинення зовнішньої допомоги це було б (буде в майбутньому) мінус 18% ВВП в рік
А за рахунок чого воно росте, і що буде, коли наступного року всі ці небесні дари закінчаться, ракушки не задумуються, бо в тілівізорі їм віщають про зростання вевепе.
Не находите противоречия?
А где вы, neverice, увидели, что я сказал, что ВВП и бюджет — «одно и тоже»?
Процитируете? Или сами додумали?