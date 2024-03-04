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4 березня 2024, 16:37

Уряд у 2024 році прогнозує зростання ВВП на 5%

За підсумками 2023 року показник ВВП в Україні зріс на 5,6%, у 2024 році уряд розраховує на 5% зростання. Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

За підсумками 2023 року показник ВВП в Україні зріс на 5,6%, у 2024 році уряд розраховує на 5% зростання.
Фото:depositphotos

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Що прогнозує Кабмін

«Ми маємо за минулий рік 5,6% зростання ВВП. Розраховуємо до 5% зростання цього року. Звісно, порівняно із 30% втрат території, економіки, ВВП, це відносно невеликі цифри, але це цифри зростання. Це допомагає нам у тому числі фінансувати і армію, і всі соціальні платежі», — сказав він.

Прем'єр нагадав, що на армію в державному бюджеті у 2024 році передбачено 1,7 трлн грн, що становить половину видатків, яку Україна має забезпечувати внутрішнім ресурсом. Решта видатків забезпечується завдяки допомозі наших партнерів.

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«Тому наше завдання — оптимізувати нашу економіку таким чином, щоб бюджет держави зростав, ВВП зростав. Минулого року ми отримали більше податків, ніж очікували, за що я дякую нашому бізнесу», — зазначив голова уряду.

Шмигаль також зауважив, що Україна продовжує повною мірою виконувати свої соціальні зобов’язання і фінансувати всі соціальні виплати, зокрема, пенсії, які з 1 березня були проіндексовані на 8%.

«Все буде вчасно — індексація і виплати. І всі інші соціальні зобов'язання, а це понад 30, Україна виконує повною мірою. Ми не затримуємо соціальні виплати, і весь спектр „соціалки“ виконується, незважаючи на війну», — сказав він.

У 2024 році у бюджеті на соцзахист населення закладено 469 млрд грн, не враховуючи частину зібраного ЄСВ, який напряму іде до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у Мінекономіки спрогнозували у 2024 році зростання ВВП України на 4,6% та інвестицій — на 29,6%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 березня 2024, 16:39
#
Це щоб по боргу Яресько побільше віддати.
+
0
neverice
neverice
4 березня 2024, 17:05
#
Це ви про ВВП-варанти? Так ми за ними з 2015 року всього один раз виплату провели, на $40 млн. Отримали $3 млрд, заплатили 1% за 9 років, ще й невідомо яку частину викупили, коли вони торгувались по 15−20% від номіналу, на чому ще й заробили.
+
0
irakez
irakez
4 березня 2024, 17:14
#
ВВП України $160 млрд
Україна очікує зовнішньої допомоги в розмірі $37 млрд, тобто 23% від ВВП
Україна очікує зростання ВВП на 5%

Тобто, у випадку припинення зовнішньої допомоги це було б (буде в майбутньому) мінус 18% ВВП в рік
+
0
neverice
neverice
4 березня 2024, 18:16
#
Ви плутаєте ВВП і доходи бюджету. То зовсім різні речі.
+
+15
irakez
irakez
4 березня 2024, 18:45
#
Я не про доходи бюджету, а про ВВП. У 2023 році ВВП України було приблизно $160 млрд. Нам надходить зовнішньої допомоги у розмірі приблизно чверті ВВП. Тільки за рахунок цього можна підтримувати цю казкову мильну бульбашку, в якій живуть 90% пересічних ракушок, які на всіх соцопитуваннях відповідають «Та всьо норм, ми ж перемагаємо, до кордонів 91 року!» чи «Навіщо припиняти війну? Норм живьом, пенсії, зарплати, он все як росте, нам зашибись, гойда ще 20 років воювати!».

А за рахунок чого воно росте, і що буде, коли наступного року всі ці небесні дари закінчаться, ракушки не задумуються, бо в тілівізорі їм віщають про зростання вевепе.
+
+30
Lolik1837
Lolik1837
4 березня 2024, 17:28
#
Какой то диссонанс . В этой статье пишется, что экономика Украины «ОК», рост 5% и СЕГОДНЯ же , буквально рядом, в этой же колонке новостей , на этом же сайте пишется , что практически весь бюджет Украины в этом году состоит из заемных средств https://minfin.com.ua/ua/2024/03/04/122621987/.

Не находите противоречия?
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0
neverice
neverice
4 березня 2024, 18:23
#
І знов, як можна плутати ВВП та бюджет. ВВП — це валовий продукт, бюджет — це надходження з податків та витрати на армію і соціалку. Витрати значно більші за надходження за рахунок того, що він практично цілком йде на армію. Але баланс бюджету ніяким боком на ВВП не впливає. А от збільшення ВВП зменшує дефіцит бюджету за рахунок збільшення надходжень від податків.
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0
Lolik1837
Lolik1837
4 березня 2024, 18:59
#
«І знов, як можна плутати ВВП та бюджет.»

А где вы, neverice, увидели, что я сказал, что ВВП и бюджет — «одно и тоже»?
Процитируете? Или сами додумали?
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