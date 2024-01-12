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12 січня 2024, 17:10

У Мінекономіки спрогнозували у 2024 році зростання ВВП України на 4,6% та інвестицій — на 29,6%

Міністерство економічної політики та торгівлі прогнозує зростання ВВП України у 2024 році до 4,6% за умови збільшення інвестицій на 29,6% порівняно із 2023 роком, що сформує найбільший позитивний внесок у зростання ВВП. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Міністерство економічної політики та торгівлі прогнозує зростання ВВП України у 2024 році до 4,6% за умови збільшення інвестицій на 29,6% порівняно із 2023 роком, що сформує найбільший позитивний внесок у зростання ВВП.
Фото: me.gov.ua

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Зростання вартісних обсягів експорту товарів та послуг у 2024 році очікується на 9%, імпорту товарів та послуг — на 5,9%.

За словами Свириденко, міністерство оцінює зростання ВВП України за підсумками 2023 році у 5%.

«У порівнянні з довоєнним 2021 роком зросла роль держави: сьогодні провідну роль відіграє сектор загальнодержавного управління — це наша оборона і безпека, соціальний захист, допомога бізнесу. За оцінками Мінекономіки за 9 місяців 2023 року питома вага доданої вартості державного управління у ВВП збільшилася на 15 в.п. і склала 21,2% проти 6,2% у 2021 році. По суті цей сектор забезпечує безпеку і допомагає пристосовуватись економіці до нових умов», — зазначила Свириденко.

Крім того, пріоритетом економіки воєнного часу є фінансування інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, у відновлення зруйнованої інфраструктури. Так, у порівнянні з 2021 роком, питома вага валового нагромадження основного капіталу у ВВП зросла майже на 4 в.п. до 17,1% переважно коштом бюджетного фінансування.

Разом з тим, Мінекономіки фіксує зміну пріоритетів споживання, зокрема, падіння споживання домашніх господарств, що є характерним для економіки воєнного часу. За звітний період питома вага кінцевих споживчих витрат домогосподарств у ВВП зменшилась майже на 2 в.п. до 66,3%.

Це також є наслідком виїзду українців за кордон, що крім іншого позначилось і на зсуві розподілу імпорту товарів та послуг в бік збільшення останніх в загальному обсязі імпорту.

Також збройна агресія рф спричинила великі втрати у секторах, які у довоєнний період займали лідируючі позиції. Так, металургійна галузь через значні руйнування підприємств, тимчасову їх окупацію, заблоковану логістику наразі перебуває в аутсайдерах.

За 9 місяців 2023 року частка металургійного виробництва у структурі реалізації промислової продукції скоротилась на 7,9 в.п. порівняно з 2021 роком і складає 9,9%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 січня 2024, 17:28
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Зачем эти манипуляции!!!
Что такое ИНВЕСТИЦИЯ?
И как и в какой форме собственности это будет выглядеть согласно нашему законодательству?
И в каком секторе (с какой величиной «добавочной стоимости») будут эти «инвестиции?
И 29% это что за «размер», по отношении к чему ?
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