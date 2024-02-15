Зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році сповільниться до приблизно 4% з майже 6% у 2023 році при збільшенні інфляції до 8% з 5,1% минулого року, а курс на кінець року становитиме 39 грн/ $. Такі прогнози оприлюднив голова та засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, передає Інтерфакс-Україна.
Що буде з курсом та ВВП у 2024 році — прогноз Dragon Capital
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Прогноз Фіали
«Я залишаюся оптимістом на 2024 рік», — заявив Фіала, визнавши, що наразі зросла кількість песимістів.
Фіала зазначив, що на початку війни ситуація виглядала набагато гірше, а на початку 2023 року теж ніхто не очікував, що економіка зросте майже на 6%.
Серед позитивних моментів інвестбанкір назвав налагодження експорту через порти на Чорному морі: якщо до війни через них проходило близько 11 млн тонн на місяць, то зараз уже близько 7 млн тонн плюс 2,5 млн тонн через порти на Дунаї, а в лютому очікується ще кращий результат.
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За словами Фіали, прогноз Dragon Capital припускає, що ситуація у сфері безпеки покращуватися не буде, проте у разі його виконання номінальний доларовий ВВП країни досягне максимального в її історії значення $203 млрд після приблизно $200 млрд у 2021 році.
Фіала також зазначив, що у Dragon Capital прогнозують отримання Україною цього року запланованих у держбюджеті $37 млрд зовнішньої допомоги: $5 млрд від МВФ, майже $20 млрд від ЄС (18 млрд євро) та $8 млрд від США, а також кошти від Канади, Японії, Великобританії та Норвегії.
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Він додав, що позитивне рішення ЄС дуже важливе, оскільки це вже більш ніж половина всієї необхідної на цей рік суму.
Інвестбанкір уточнив, що перші значні кошти очікуються вже у березні: $4,5 млрд від ЄС та четвертий транш за програмою МВФ близько $900 млн.
За його словами, низька інфляція, яка за підсумками січня склала 4,7%, дає можливість трохи послабити курс гривні та допомогти бюджету, проте навіть за девальвації нацвалюти максимум на 10% інфляція за підсумками року залишиться однозначною.
Фіала підкреслив, що існують також внутрішні резерви шляхом покращення роботи митниці, податкової боротьби з тіньовою економікою.
Коментарі - 19
Кому то история дедушки Тыквы со сказки Чиполино, не дает покоя -такие перспективы!
Потом выпадение финансирования США не скажется больше чем на 25% в доходной части бюджета, поэтому и гривна упасть на больше вряд ли сможет.
Куда более важный вопрос кто будет платить за ПВО, если США отказываются. Там уму не растяжимые деньги. Если просто «забить», то ВВП точно свалится в рецессию, т.к. начнут разносить объекты инфраструктуры. Уже снова пошли прилеты по подстанция и ТЭС. Если зонтик ПВО сложится, то под риском сразу же поставки электричества, воды, отопления и связи. Подрыв этих поставок прямая угроза не только комфорту граждан, но и работе предприятий.
Все очень заняты там фетишем поставок F-16, а реально основной вопрос кто будет платить миллиарды долларов за ракеты ПВО.
С США вероятно бюджетного транша очень низкая, т.к. дело не только в блокировке Джонсона. Даже в Сенате республиканцы пытались его отрезать. Джонсон, чтобы уклонится от «петиции» демократов и объединить вокруг себя республиканцев проект по Украине предложит, но он уже на первом совещании предложил пустить бюджетную помощь под нож, т.к. это популярно почти у всех республиканцев, даже тех кто за войну. Но есть огромное сомнение, что законопроект Джонсона также не попадет в тупик в Сенате, как сенатский в Палате Представителей. По факту сейчас ситуация когда Сенат и Палата Представителей играют в бадминтон законопроектами, кидая в друг друга неприемлимыми вещами.
Вопрос еще кто будет платить за ПВО, если американцы не будут. Они стоит же как героин.
Надо четко понимать, что демократия не приживается в странах с плохим ПВО.
Основная ракета Патрита пригодная для ПРО — это MSE. Она имеет маневренный дополнительный двигатель в голове и точную РЛС наведения для «direct hit», поэтому может поражать даже по факту бронированные боевые части Икандера/Кинжала и др. баллистических ракет. Стоит она $8 млн. за единицу.
Поскольку это чумовая цена, то была предложена упрощенная ракета CRI (Cost Reduction Initiative), она может сбить самолет, крылатую ракету, Шахид, но не может сбивать баллистические ракеты. Стоит в зависимости от партии, скорее около $4 млн. сейчас.
Производство Шахидов в данный момент 2400 под Ялабугой и вероятно столько в Иране. Производство ракет в РФ не менее 80 штук в месяц и еще закупки в КНДР.
Надо выпускать не менее 5000−6000 ракет ПВО, это вообще-то … $25 млрд. если используется Патриот. Это на вопрос почему бюджеты помощи США такие большие, а реально оружия столько невидно. ПВО, ВВС и ВМФ имеют совсем другие цены относительно ржавых танков сухопутных войск.
Модель бюджета Украины без понятной модели финансирования ПВО — это ерунда.
Вопрос в том, что Гепард раскрывает свою позицию по излучению РЛС за 100+ км для дронов радиотехнической разведки, а сбивать реально маленькие дроны может примерно в 2−5 км от себя. Это же очень старая ЗРК.
Как верно пишет Флеш, помогала дурость россиян, которые пускали Шахиды по одним и тем же маршрутам. Никто не мог понять в чем дело, а дело идиот в лампасах в армии РФ.
Но это закончилось.
Флеш рассказывает, что Шахиды сейчас летают по крайне сложным маршрутам и обычно облетают все позиции зенитной артиллерии, в том числе предполагаемые места и мобильных групп. В данный момент вклад вообще всей зенитной артиллерии в сбивание Шахидов примерно 15%, а все остальное сбивает ракетами ПВО.
Флеш очень плотно занимается ПВО с точки зрения РЭБ, можно сказать основной эксперт по РЭБ в Украине и данные его безусловно достоверны, т.к. он прямо занят непосредственно отражением атак.
Он сейчас пишет более-менее понятно и по чайником.
15% эффективности зенитной артиллерии Флеш озвучил в последнем интервью для BBC.
https://t.me/serhii_flash
Собственно эффективное подавление CRPA-приемников GPS Комета в Шахидах во многом заслуга Флеша. Поэтому проявляйте уважение к тому, кто прикрывает вашу задницу