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28 лютого 2024, 20:00

Доходи від активів рф підуть на зброю, держборг зменшився, біткоїн перетнув $60 тис: головне за 28 лютого

ЄС спрямує доходи від заморожених активів рф на закупівлю зброї для України — фон дер Ляєн

Європейський Союз спрямує доходи від російських фінансових активів, що знаходяться в європейських банківських установах, для колективної закупівлі зброї для України. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зменшення зовнішнього фінансування вплинуло на скорочення держборгу у січні на 31 мільярд

Державний борг України став менше у січні на 31 млрд, насамперед через те, що наша держава у цьому місяці недоотримала зовнішнього фінансування.

Біткоїн перетнув позначку $60 тисяч. Капіталізація крипторинку досягла $2,23 трильйона

Біткоїн 28 лютого перетнув позначку $60 тис, чим оновив максимум з кінця 2021 року. Капіталізація крипторинку досягла $2,23 трильйони.

Україна отримала $760 мільйонів гранту від Японії та Норвегії

До загального фонду держбюджету України надійшло $760 млн на безповоротній основі, як другий грант Шостого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

Джерело: Мінфін
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