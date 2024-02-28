ЄС спрямує доходи від заморожених активів рф на закупівлю зброї для України — фон дер Ляєн
Доходи від активів рф підуть на зброю, держборг зменшився, біткоїн перетнув $60 тис: головне за 28 лютого
Європейський Союз спрямує доходи від російських фінансових активів, що знаходяться в європейських банківських установах, для колективної закупівлі зброї для України. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Зменшення зовнішнього фінансування вплинуло на скорочення держборгу у січні на 31 мільярд
Державний борг України став менше у січні на 31 млрд, насамперед через те, що наша держава у цьому місяці недоотримала зовнішнього фінансування.
Біткоїн перетнув позначку $60 тисяч. Капіталізація крипторинку досягла $2,23 трильйона
Біткоїн 28 лютого перетнув позначку $60 тис, чим оновив максимум з кінця 2021 року. Капіталізація крипторинку досягла $2,23 трильйони.
Україна отримала $760 мільйонів гранту від Японії та Норвегії
До загального фонду держбюджету України надійшло $760 млн на безповоротній основі, як другий грант Шостого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).
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