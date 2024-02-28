Доходи від активів рф підуть на зброю, держборг зменшився, біткоїн перетнув $60 тис: головне за 28 лютого

Європейський Союз спрямує доходи від російських фінансових активів, що знаходяться в європейських банківських установах, для колективної закупівлі зброї для України. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зменшення зовнішнього фінансування вплинуло на скорочення держборгу у січні на 31 мільярд

Державний борг України став менше у січні на 31 млрд, насамперед через те, що наша держава у цьому місяці недоотримала зовнішнього фінансування.

Біткоїн перетнув позначку $60 тисяч. Капіталізація крипторинку досягла $2,23 трильйона