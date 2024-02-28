До загального фонду держбюджету України надійшло $760 млн на безповоротній основі, як другий грант Шостого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Україна отримала $760 мільйонів гранту від Японії та Норвегії
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Обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії та Норвегії ($465 млн та $295 млн відповідно).
Куди спрямують кошти
Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на:
- пенсійні виплати,
- виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС),
- оплату праці педагогів.
«З початку повномасштабного вторгнення Уряди Японії та Норвегії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час», — наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
У 2024 році Україна отримала вже близько $1,2 млрд зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проекти Світового банку. З них майже 75% — гранти.
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