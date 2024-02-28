Україна отримала $760 мільйонів гранту від Японії та Норвегії

До загального фонду держбюджету України надійшло $760 млн на безповоротній основі, як другий грант Шостого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії та Норвегії ($465 млн та $295 млн відповідно).

Куди спрямують кошти

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на:

пенсійні виплати,

виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС),

оплату праці педагогів.

«З початку повномасштабного вторгнення Уряди Японії та Норвегії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час», — наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

У 2024 році Україна отримала вже близько $1,2 млрд зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проекти Світового банку. З них майже 75% — гранти.