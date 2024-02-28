Біткоїн 28 лютого перетнув позначку $60 тис, чим оновив максимум з кінця 2021 року. Капіталізація крипторинку досягла $2,23 трильйони.
28 лютого 2024, 16:01
Біткоїн перетнув позначку $60 тисяч. Капіталізація крипторинку досягла $2,23 трильйона
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На момент написання новини, вартість BTC становила $60,353. Біткоїн таким чином наближається до свого історичного максимуму у $68,789 тисячі, який він досяг 10 листопада 2021 року.
За першою криптовалютою ростуть й альткоїни. Вартість Ethereum становить $3,348, що є максимумом з березня 2022 року.
Джерело: Мінфін
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