Європарламент підтримав створення Українського фонду на 50 мільярдів євро
Головне за вівторок: Європарламент підтримав створення фонду для України, біткоїн оновив максимум за 2 роки
Сьогодні, 27 лютого, Європейський Парламент на своєму пленарному засіданні підтримав рішення щодо започаткування Українського фонду (Ukraine Facility) — інструменту, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 — 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.
Біткоїн оновив максимум з грудня 2021 року й піднявся до $57 тисяч
НБУ вимагає від банків посилити перевірки СК в рамках фінмоніторингу: як це може позначитися на клієнтах
Національний банк зажадав від банків «ретельно перевіряти та оцінювати страховиків як своїх клієнтів за індикаторами підозрілості фінансових операцій». Регулятор наполягає на посиленому фінансовому моніторингу страхових компаній з боку банків відповідно до базової постанови НБУ щодо фінмону № 65.
Приватбанк запустив прямі грошові перекази з Канади в Україну
Українці відтепер зможуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству Приватбанку та канадської фінтех компанії RemitBee.
НБУ продовжує друкувати гривню: чому сповільнюється інфляція
Ми її (гривню — ред.) і так друкуємо вже, і не перший місяць. Я не бачу в цьому, чесно, ніякої трагедії". — розповів нещодавно в інтерв'ю Укрінформу Дмитро Наталуха, голова Комітету ВР із питань економічного розвитку, відповідаючи на питання журналіста, чи друкуватиме Україна гривню, аби наповнити бюджет, якщо відмовиться від закручування гайок бізнесу.
Коментарі