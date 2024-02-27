Головне за вівторок: Європарламент підтримав створення фонду для України, біткоїн оновив максимум за 2 роки

Сьогодні, 27 лютого, Європейський Парламент на своєму пленарному засіданні підтримав рішення щодо започаткування Українського фонду (Ukraine Facility) — інструменту, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 — 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.

Біткоїн оновив максимум з грудня 2021 року й піднявся до $57 тисяч

НБУ вимагає від банків посилити перевірки СК в рамках фінмоніторингу: як це може позначитися на клієнтах

Національний банк зажадав від банків «ретельно перевіряти та оцінювати страховиків як своїх клієнтів за індикаторами підозрілості фінансових операцій». Регулятор наполягає на посиленому фінансовому моніторингу страхових компаній з боку банків відповідно до базової постанови НБУ щодо фінмону № 65.

Приватбанк запустив прямі грошові перекази з Канади в Україну

Українці відтепер зможуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству Приватбанку та канадської фінтех компанії RemitBee.

НБУ продовжує друкувати гривню: чому сповільнюється інфляція