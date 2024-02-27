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27 лютого 2024, 14:03

Європарламент підтримав створення Українського фонду на 50 мільярдів євро

Сьогодні, 27 лютого, Європейський Парламент на своєму пленарному засіданні підтримав рішення щодо започаткування Українського фонду (Ukraine Facility) — інструменту, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 — 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Сьогодні, 27 лютого, Європейський Парламент на своєму пленарному засіданні підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility — інструменту, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 — 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.
Фото: pixabay.com

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Згідно з інституційними процедурами ЄС, зазначене рішення також має підтримати Рада Європейського Союзу, після чого воно набуде чинності.

Відповідно до Ukraine Facility, уряд України спільно з Європейською Комісією має підготувати План України, що складатиметься з переліку реформ, які Україна впроваджуватиме протягом дії Інструменту.

Виконання зазначеного Плану є передумовою для отримання Україною пільгових кредитних та грантових коштів для фінансування видатків держбюджету на суму 39 млрд євро.

«З початку повномасштабного вторгнення росії ЄС надав Україні близько 26 млрд євро прямої бюджетної підтримки. Це виняткова допомога та прояв солідарності з українським народом у складний час випробувань.

В умовах невизначеності щодо зовнішнього фінансування у перші місяці цього року, підтримка інституціями ЄС створення Ukraine Facility є важливим рішенням для підтримки стабільності фінансової системи країни", — зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Перший транш

Марченко заявив, що Україна розраховує отримати перший транш в рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро вже у березні.

Варто зазначити, що згаданий План України, стане певною дорожньою картою на шляху до подальшого наближення України до членства в ЄС та економічного відновлення.

Так, План передбачатиме 15 ключових напрямів реформування, зокрема сфери, що належать до безпосередньої компетенції Мінфіну: управління державними фінансами, протидія відмиванню грошей, фінансові ринки.

Нагадаємо

1 лютого 2024 року, лідери країн-членів ЄС на засіданні Європейської Ради політично підтримали започаткування Інструменту Ukraine Facility.

Наприкінці 2023 року, Кабінет Міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
27 лютого 2024, 14:13
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Казали що принциповий Орбан накладе Вето…
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0
Strain
Strain
27 лютого 2024, 14:43
#
Он успел и наложить и отменить. ЕС сказало что не даст бабла Венгрии. И он согласился.
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0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
27 лютого 2024, 15:34
#
Принциповий Орбан виявився непринциповим
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0
Strain
Strain
27 лютого 2024, 14:43
#
Ну 50 млрд на 4 года. Это 12 млрд в год. Хорошо что хоть такое. Но капля в море от того, что реально нужно.
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0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
27 лютого 2024, 15:34
#
Вони не розподіляються рівномірно. Більшу частину Україна отримає в перші два роки. Далі є можливість збільшити обсяг програми
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+9
Rubi0
Rubi0
27 лютого 2024, 15:39
#
Когда-то за 600 млн кредита Европа требовала отменить мораторий на лес кругляк. Зато щас на войну 50 млрд пожалуйста.
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0
BobKickass
BobKickass
27 лютого 2024, 15:55
#
Колись вся європа сміялась, коли їм азіров виставив рахунок в 200 млд евро збитків, як відмазку через відмову від підписання євро асоціації. Зараз би мабуть заплатили не задумуючись :)
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0
Rubi0
Rubi0
27 лютого 2024, 15:57
#
Так и я о том, если б дали сразу 200 млрд в 2013 то сейчас бы пол рф сами бы просили паспорта Украины.
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