Європарламент підтримав створення Українського фонду на 50 мільярдів євро

Сьогодні, 27 лютого, Європейський Парламент на своєму пленарному засіданні підтримав рішення щодо започаткування Українського фонду (Ukraine Facility) — інструменту, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 — 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро . Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Згідно з інституційними процедурами ЄС, зазначене рішення також має підтримати Рада Європейського Союзу, після чого воно набуде чинності.

Відповідно до Ukraine Facility, уряд України спільно з Європейською Комісією має підготувати План України, що складатиметься з переліку реформ, які Україна впроваджуватиме протягом дії Інструменту.

Виконання зазначеного Плану є передумовою для отримання Україною пільгових кредитних та грантових коштів для фінансування видатків держбюджету на суму 39 млрд євро.

«З початку повномасштабного вторгнення росії ЄС надав Україні близько 26 млрд євро прямої бюджетної підтримки. Це виняткова допомога та прояв солідарності з українським народом у складний час випробувань.

В умовах невизначеності щодо зовнішнього фінансування у перші місяці цього року, підтримка інституціями ЄС створення Ukraine Facility є важливим рішенням для підтримки стабільності фінансової системи країни", — зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Перший транш

Марченко заявив, що Україна розраховує отримати перший транш в рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро вже у березні.

Варто зазначити, що згаданий План України, стане певною дорожньою картою на шляху до подальшого наближення України до членства в ЄС та економічного відновлення.

Так, План передбачатиме 15 ключових напрямів реформування, зокрема сфери, що належать до безпосередньої компетенції Мінфіну: управління державними фінансами, протидія відмиванню грошей, фінансові ринки.

Нагадаємо

1 лютого 2024 року, лідери країн-членів ЄС на засіданні Європейської Ради політично підтримали започаткування Інструменту Ukraine Facility.

Наприкінці 2023 року, Кабінет Міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії.