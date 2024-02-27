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27 лютого 2024, 12:31

НБУ вимагає від банків посилити перевірки СК в рамках фінмоніторингу: як це може позначитися на клієнтах

Національний банк зажадав від банків «ретельно перевіряти та оцінювати страховиків як своїх клієнтів за індикаторами підозрілості фінансових операцій». Регулятор наполягає на посиленому фінансовому моніторингу страхових компаній з боку банків відповідно до базової постанови НБУ щодо фінмону № 65. Про це йдеться у листі Нацбанку № 21−0006/12220, підписаному заступником голови НБУ Дмитром Олійником.

Національний банк зажадав від банків «ретельно перевіряти та оцінювати страховиків як своїх клієнтів за індикаторами підозрілості фінансових операцій».

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Про що йдеться у листі

У ньому регулятор пояснює свою вимогу щодо посилених перевірок вітчизняних страхових компаній істотним заниженням обсягів страхової діяльності, яку Нацбанк виявив під час своїх досліджень.

«Національний банк України за результатами здійснення нагляду за страховиками виявив факти суттєвого заниження обсягів страхової діяльності деякими страховими компаніями, встановленими за результатами аналізу фінансових операцій відповідно до банківських виписок за відкритими рахунками в банках України та інформації, відображеної у звітних даних страховиків, які подаються до НБУ відповідно до вимог законодавства», — йдеться у листі Нацбанку.

Список згаданих деяких страхових компаній Національний банк не наводить. Тому посилення фінмоніторингу торкнеться всіх страховиків, що може призвести до затягування грошових транзакцій (через додаткові перевірки).

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
27 лютого 2024, 14:48
#
Ще більший відтік грошей та перехід в тінь.
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