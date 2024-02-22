Головне за четвер: Доступ держорганів до банківських карток, індексація пенсій та 50 млрд євро для України

Нацбанк пропонує для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267.

Індексація пенсій: Мінсоцполітики пропонує проіндексувати на 7,9%, а не на 13%

Міністерство соціальної політики розрахувало коефіцієнт індексації пенсій з 1 березня 2024 року — виплати збільшать на 7,9%. Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів оприлюднило СПО об'єднань профспілок.

Комітети Європарламенту підтримали рішення про макрофін на 50 млрд євро для України

Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро.

Нерухомість Балі: як безпечно інвестувати у нерухомість, маючи лише $10 000

Сьогодні українців звідусіль закликають вкладати у нерухомість Балі. Мовляв, тут одна із найвищих, порівнюючи з іншими локаціями, зворотність інвестиційних вкладень. Чи насправді цей напрямок настільки прибутковий, і до яких ризиків має бути готовий інвестор, розповість «Мінфін».

Ціна на золото навесні 2024 року: чи варто його купувати, навіть якщо нові рекорди будуть нескоро

Середня ціна на золото у 2023 році, за даними Всесвітньої ради із золота, склала $1 940,54 за унцію. У грудні 2023 року вона підвищилася до історичного максимуму у $2 151 за унцію. І це може бути не останній рекорд. Чому так подорожчало золото, та чи варто додавати його до портфеля, навіть якщо максимуми жовтий метал оновить нескоро?