Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро. Про це повідомила депутатка Віола фон Крамон.
Комітети Європарламенту підтримали рішення про макрофін на 50 млрд євро для України
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Що відомо
«Ми щойно затвердили UkraineFacility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною», — написала вона.
🇪🇺European Parliament’s foreign committee has supported the decision to create a multi-year financial assistance program for #Ukraine worth €50 billion, as reported by the Member of the European Parliament, Viola von Cramon.— KyivPost (@KyivPost) February 22, 2024
📷: @ViolavonCramon pic.twitter.com/t1pXYSUAqC
Повідомлення з’явилося також на сайті Європарламенту. Як зазначають, бюджетний комітет, комітет із закордонних справ та комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики затвердили рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить у тому числі Ukraine Facility.
Нагадаємо
1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні.
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