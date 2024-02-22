Комітети Європарламенту підтримали рішення про макрофін на 50 млрд євро для України

Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро . Про це повідомила депутатка Віола фон Крамон.

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Що відомо

«Ми щойно затвердили UkraineFacility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною», — написала вона.

🇪🇺European Parliament’s foreign committee has supported the decision to create a multi-year financial assistance program for #Ukraine worth €50 billion, as reported by the Member of the European Parliament, Viola von Cramon.



📷: @ViolavonCramon pic.twitter.com/t1pXYSUAqC — KyivPost (@KyivPost) February 22, 2024

Повідомлення з’явилося також на сайті Європарламенту. Як зазначають, бюджетний комітет, комітет із закордонних справ та комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики затвердили рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить у тому числі Ukraine Facility.

Нагадаємо

1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні.