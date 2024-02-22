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22 лютого 2024, 8:33

Індексація пенсій: Мінсоцполітики пропонує проіндексувати на 7,9%, а не на 13%

Міністерство соціальної політики розрахувало коефіцієнт індексації пенсій з 1 березня 2024 року — виплати збільшать на 7,9%. Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів оприлюднило СПО об'єднань профспілок, передає Укрінформ.

Міністерство соціальної політики розрахувало коефіцієнт індексації пенсій з 1 березня 2024 року — виплати збільшать на 7,9%.
Фото:depositphotos

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Що відомо

У пояснювальній записці до документа наголошується, що для забезпечення індексації пенсій щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника інфляції за попередній рік (у 2023 році 5,1%) та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (10,72%).

Читайте: Індексація пенсій у 2024: В Кабміні підтвердили зростання на 13%

«Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 7,9% ((5,1% + 10,72%)/2)», — йдеться в пояснювальній записці.

Мінімальний розмір підвищення не має бути меншим за 100 грн, максимальний не перевищуватиме 1577 грн.

З 1 березня індексація буде проведена пенсіонерам, які сплачували страхові внески, військовослужбовцям, чорнобильцям з інвалідністю. Також зростуть щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

З 1 липня 2024 року пропонується проіндексувати пенсії держслужбовцям, народним депутатам, науковцям, працівникам органів місцевого самоврядування.

Також проєктом пропонується здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

Читайте: Індексація пенсій: у Мінсоцполітики назвали приблизний розмір у 2024 році

Нагадаємо

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Bookseller
Bookseller
22 лютого 2024, 8:54
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🤣🤣🤣
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0
APREL1982
APREL1982
22 лютого 2024, 9:04
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Бред какой-то. За 2021 год было 14%, а во время войны 7.9%. Кто-то кого-то пытается нае…ть
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0
Strain
Strain
22 лютого 2024, 9:10
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Читайте статью=) Там хитрые формулы=
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