Індексація пенсій: Мінсоцполітики пропонує проіндексувати на 7,9%, а не на 13%

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Що відомо

У пояснювальній записці до документа наголошується, що для забезпечення індексації пенсій щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника інфляції за попередній рік (у 2023 році 5,1%) та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (10,72%).

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«Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 7,9% ((5,1% + 10,72%)/2)», — йдеться в пояснювальній записці.

Мінімальний розмір підвищення не має бути меншим за 100 грн, максимальний не перевищуватиме 1577 грн.

З 1 березня індексація буде проведена пенсіонерам, які сплачували страхові внески, військовослужбовцям, чорнобильцям з інвалідністю. Також зростуть щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

З 1 липня 2024 року пропонується проіндексувати пенсії держслужбовцям, народним депутатам, науковцям, працівникам органів місцевого самоврядування.

Також проєктом пропонується здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

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Нагадаємо

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.