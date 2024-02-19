Головне за понеділок: в Україні стало більше мільйонерів, уряд думає над введенням нових податків

Доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень минулого року задекларували 12 374 особи, за рік кількість офіційних мільйонерів зросла на 16%. Загалом минулого року українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи за 2022 рік. Сума задекларованого доходу склала 147,92 мільярда гривень.

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За минулий рік банк банкам нараховано рекордний обсяг податку на прибуток за підвищеною ставкою 50% на суму 73,5 млрд грн.

Кабмін може ввести нові податки для фінансування армії — ЗМІ

Кабінет міністрів та представники профільних комітетів Верховної Ради обговорюють план збільшення доходів бюджету на 0,5% від ВВП, який Україна має презентувати в межах програми з Міжнародним валютним фондом. Цей план передбачає запровадження низки нових податків.

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