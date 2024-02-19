За минулий рік банк банкам нараховано рекордний обсяг податку на прибуток за підвищеною ставкою 50% на суму 73,5 млрд грн. Про це написав в телеграм-каналі голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

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Топ -5 платників податку на прибуток у банківській сфері:

Приватбанк — 35 млрд грн.

Райффайзен Банк — 4,95 млрд грн.

Ощадбанк — 4,75 млрд грн.

ПУМБ — 4,28 млрд грн.

Укрсиббанк — 4,25 млрд грн.

57% податку на прибуток по банківській системі нараховано державним банкам.

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«Нагадаю, держбанки також додатково сплатять до держбюджету дивіденди як частину свого чистого прибутку за 2023 рік за базовим нормативом не менше 80% (виключення для Ощаду — 30%)», — написав Гетманцев.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що платоспроможні банки в 2023 році за попередніми даними, до підтвердження річним аудитом, отримали 86,5 млрд грн чистого прибутку. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення.