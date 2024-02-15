Що буде з курсом та ВВП у 2024 році — прогноз Dragon Capital
Головне за четвер: Як зміняться ставки за депозитами, оцінка відновлення України та що буде з курсом
Зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році сповільниться до приблизно 4% з майже 6% у 2023 році при збільшенні інфляції до 8% з 5,1% минулого року, а курс на кінець року становитиме 39 грн/ $. Такі прогнози оприлюднив голова та засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.
Оцінка відновлення України за рік зросла до $486 млрд — Світовий банк
Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на 31 грудня 2023 року становить $486 млрд впродовж наступного десятиліття. Уряд України, група Світового банку, Єврокомісія та ООН оприлюднили результати оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)».
Нове відео: Чи тримати кошти на депозитах в 2024? Перспективи відсоткових ставок по депозитам. Прогноз курсу
Інспектори НБУ зможуть брати участь у всіх засіданнях банків під час перевірок — постанова
Під час інспекційних перевірок українських банків члени інспекційної групи Нацбанку зможуть бути присутніми на загальних зборах учасників банку, правліннях та комітетах, засіданнях його ради, а також на нарадах колегіальних органів.
Про це йдеться у постанові Нацбанку № 18 від 6 лютого 2024 року, якою регулятор вносить зміну до постанови НБУ № 145 від 28 грудня 2017 року.
У Гамбурзі почали видавати спеціальну картку для біженців, з якої неможливо робити закордонні перекази
Поки в інших федеральних землях ще працюють над впровадженням платіжної картки для біженців, у Гамбурзі їх уже почали видавати першим заявникам.
Як зміняться ставки за депозитами у гривні та валюті: де шукати найкращі пропозиції
До чергового засідання НБУ, на якому регулятор може знову знизити свою «обліковку», залишилося менше ніж місяць. А це означає, що фінансисти вже прикидають, як змінюватимуть депозитні пропозиції для приватних клієнтів. Чого ж чекати від своїх банків вкладникам?
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