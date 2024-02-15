Головне за четвер: Як зміняться ставки за депозитами, оцінка відновлення України та що буде з курсом

Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на 31 грудня 2023 року становить $486 млрд впродовж наступного десятиліття. Уряд України, група Світового банку, Єврокомісія та ООН оприлюднили результати оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)».

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Інспектори НБУ зможуть брати участь у всіх засіданнях банків під час перевірок — постанова

Під час інспекційних перевірок українських банків члени інспекційної групи Нацбанку зможуть бути присутніми на загальних зборах учасників банку, правліннях та комітетах, засіданнях його ради, а також на нарадах колегіальних органів.

Про це йдеться у постанові Нацбанку № 18 від 6 лютого 2024 року, якою регулятор вносить зміну до постанови НБУ № 145 від 28 грудня 2017 року.

У Гамбурзі почали видавати спеціальну картку для біженців, з якої неможливо робити закордонні перекази