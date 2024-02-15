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15 лютого 2024, 16:54

Інспектори НБУ зможуть брати участь у всіх засіданнях банків під час перевірок — постанова

Під час інспекційних перевірок українських банків члени інспекційної групи Нацбанку зможуть бути присутніми на загальних зборах учасників банку, правліннях та комітетах, засіданнях його ради, а також на нарадах колегіальних органів.
Про це йдеться у постанові Нацбанку № 18 від 6 лютого 2024 року, якою регулятор вносить зміну до постанови НБУ № 145 від 28 грудня 2017 року.

Під час інспекційних перевірок українських банків члени інспекційної групи Нацбанку зможуть бути присутніми на загальних зборах учасників банку, правліннях та комітетах, засіданнях його ради, а також на нарадах колегіальних органів.

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У старому документі описувалося вісім базових прав нацбанківських інспекторів під час перевірок: від вільного доступу до всіх документів та приміщень банку до інтерв'ю з будь-яким працівником чи перевірок майна. А тепер з'явилося й дев'яте право — ходити на будь-які збори/наради.

При цьому окремо виписано обов'язок керівництва банку заздалегідь повідомляти перевіряльників із НБУ про засідання, щоб ті нічого не пропустили.

Окремо новою ухвалою № 18 також виписано право інспекторів Нацбанку отримувати доступ до інформаційно-комунікаційних технологій фінустанов, у тому числі у форматі віддаленого доступу.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
15 лютого 2024, 17:41
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Шо Ш О НБУ начнут работать за все эти 30+ лет независимости?) Или это всё из-за кучи жалоб на банки и беззаконие?)
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0
bonv
bonv
15 лютого 2024, 18:19
#
Кабінет міністрів звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній для розрахунків з західними кредиторами.
Відповідні рішення опубліковані на сайті уряду 14 лютого.
До переліку компаній, яким планується продаж валюти, увійшли Vodafone Україна, Інтерпайп, Kernel, ДТЕК.
Всі вони мають кредити у західних банках або є емітентами випуску єврооблігацій.
Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження уряду, це рішення покликане повернути довіру західних партнерів до України.
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