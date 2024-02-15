У Гамбурзі почали видавати спеціальну картку для біженців, з якої неможливо робити закордонні перекази

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 лютого 2024, 17:14

У Гамбурзі почали видавати спеціальну картку для біженців, з якої неможливо робити закордонні перекази

Поки в інших федеральних землях ще працюють над впровадженням платіжної картки для біженців, у Гамбурзі їх уже почали видавати першим заявникам. Про це пише welt.de.

Поки в інших федеральних землях ще працюють над впровадженням платіжної картки для біженців, у Гамбурзі їх уже почали видавати першим заявникам.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про карту

Синьо-зелена картка Visa називається SocialCard: з цього моменту її отримуватимуть ті, хто претендує на статус біженця у Німеччині. Ця картка відрізняється тим, що вона не має ніякого кредитного балансу, тобто витратити можна тільки ту суму, яка є на рахунку.

Зняти у вигляді готівки можна лише невелику частину грошей — до 50 євро на місяць та додатково 10 євро на дитину.

Картку, призначену для біженців, можна використовувати лише на території Німеччини. Оформити з неї перекази за кордон або зробити покупки в Інтернеті неможливо.

Мета запровадження такої платіжної картки полягає в тому, щоб зробити нелегальну міграцію менш привабливою, а також завадити біженцям надсилати гроші контрабандистам.

Крім того, у держслужбовців поменшає роботи, оскільки їм не доведеться вручну видавати гроші в касі.

14 із 16 федеральних земель планують запровадити загальну платіжну картку для біженців, Баварія та Мекленбург-Передня Померанія планують створити свої власні моделі. Спочатку проєкт планувалося реалізувати до кінця року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
R S
R S
15 лютого 2024, 17:26
#
«Мета запровадження такої платіжної картки полягає в тому, щоб зробити нелегальну міграцію менш привабливою, а також завадити біженцям надсилати гроші контрабандистам.»

а також і легальну міграцію зробити меньш привабливою. Бо німці вже починають бунтовати проти мігрантів.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає patterson и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами