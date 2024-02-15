У Гамбурзі почали видавати спеціальну картку для біженців, з якої неможливо робити закордонні перекази

Поки в інших федеральних землях ще працюють над впровадженням платіжної картки для біженців, у Гамбурзі їх уже почали видавати першим заявникам. Про це пише welt.de.

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Що відомо про карту

Синьо-зелена картка Visa називається SocialCard: з цього моменту її отримуватимуть ті, хто претендує на статус біженця у Німеччині. Ця картка відрізняється тим, що вона не має ніякого кредитного балансу, тобто витратити можна тільки ту суму, яка є на рахунку.

Зняти у вигляді готівки можна лише невелику частину грошей — до 50 євро на місяць та додатково 10 євро на дитину.

Картку, призначену для біженців, можна використовувати лише на території Німеччини. Оформити з неї перекази за кордон або зробити покупки в Інтернеті неможливо.

Мета запровадження такої платіжної картки полягає в тому, щоб зробити нелегальну міграцію менш привабливою, а також завадити біженцям надсилати гроші контрабандистам.

Крім того, у держслужбовців поменшає роботи, оскільки їм не доведеться вручну видавати гроші в касі.

14 із 16 федеральних земель планують запровадити загальну платіжну картку для біженців, Баварія та Мекленбург-Передня Померанія планують створити свої власні моделі. Спочатку проєкт планувалося реалізувати до кінця року.