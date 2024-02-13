Головне за вівторок: прибутки банків зросли вчетверо, ВВП у січні зріс на 3,5%

Сенат США у вівторок, 13 лютого, у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, в тому числі $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.

Китайський «ефір» і Селестія: як змінився криптопортфель «Мінфіну»

У понеділок ціна біткоїна підвищилася до позначки $50 тис. і досягнула найвищого рівня за понад два роки. Слідом за «цифровим золотом» зростали й інші криптовалюти. «Мінфін» вирішив доєднатися до цього ралі й наповнив свій криптопортфель. Розповімо, які криптовалюти купили та на що звертали увагу при виборі.

Для тих, кому до 30: куди інвестувати, коли ще немає великих капіталів