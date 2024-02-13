Вчетверо вище: у 2023 році прибуток банківського сектору сягнув 86,5 млрд грн
Головне за вівторок: прибутки банків зросли вчетверо, ВВП у січні зріс на 3,5%
Платоспроможні банки в 2023 році за попередніми даними, до підтвердження річним аудитом, отримали 86,5 млрд грн чистого прибутку. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в даних НБУ.
У січні ВВП зріс на 3,5% — Мінекономіки
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