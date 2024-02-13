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13 лютого 2024, 20:00

Головне за вівторок: прибутки банків зросли вчетверо, ВВП у січні зріс на 3,5%

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Джерело: Мінфін
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