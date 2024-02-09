Найкращий відгук січня: як Ощад запропонував своєму новому клієнту шукати незнайому йому людину

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у січні. Ним став користувач під ніком BepTokc, який розповів про свої проблеми при спробі зареєструвати свій номер мобільного у якості фінансового в Ощадбанку . Його досвід може бути корисним й іншим читачам «Мінфіну».

Автор відгуку розповів, що став клієнтом Ощадбанку, але при реєстрації виявилося, що він не може свій номер телефону, яким користується вже багато років, вказати як фінансовий.

«…без мого відома (телефонний номер в мене єдиного — я дізнавався у Оператора Київстар, і вони кажуть я *єдиний* власник телефонного номеру і попередніх не було) мій телефонний номер вже присвоєний якомусь Яремківу Руслану Володимировичу», — пише користувач.

Він дивується, як таке могло трапитися. Адже при реєстрації на фінансовий номер, який вказує клієнт, має прийти повідомлення із кодом підтвердження. Йому ж ніколи не надходило жодного запиту.

Однак такі доводи не були прийняті до уваги працівниками банків, а запропонований ними варіант вирішення проблеми виявився доволі оригінальним.

«…мені було сказано — шукати цього яремківа, приходити із ним у відділення і знімати *мій же ж* телефонний номер з реєстрації за його клієнтським записом. Шедеврально», — обурюється автор відгуку.

Він абсолютно не погоджується із спробою банку перекласти відповідальність на клієнта, змушуючи його самотужки шукати незнайому людину. Користувач попереджає: якщо його проблему не буде вирішено, він готовий звернутися до суду.

Як коментує ситуацію банк

В Ощадбанку «Мінфіну» повідомили, що дублювання фінансового номеру іншою особою неможливе: випадок користувача BepTokc, коли він не зміг вказати той самий номер, який вже закріплений за іншим клієнтом, тому яскраве підтвердження.

«Таке могло трапитися тільки у випадку, якщо раніше інший клієнт під час відкриття рахунку в нашому банку вказав саме цей номер телефону як свій фінансовий», — пояснюють у пресслужбі Ощаду.

Для вирішення проблеми у банку рекомендують клієнту зателефонувати саме з цього номеру до контакт-центру Ощаду. Оператор зафіксує відповідне звернення і передасть в роботу відповідним підрозділам банку.

На питання, чи взагалі існує спосіб убезпечитися від дублювання номера, у банку не відповіли. Не бачать якогось універсального рішення і юристи.

«Проблема є, але ефективно не вирішується, хіба що купівля контрактного номеру і спілкування з оператором», — коментує Віктор Мороз, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Suprema Lex».

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.