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1 лютого 2024, 20:00

Головне за четвер: 50 млрд євро від ЄС, чим загрожує неповернення біженців в Україну та як дожити до зарплати

ЄС погодив фінансування на 50 мільярдів євро для України

Лідери ЄС у четвер досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

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Джерело: Мінфін
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