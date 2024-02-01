Головне за четвер: 50 млрд євро від ЄС, чим загрожує неповернення біженців в Україну та як дожити до зарплати

Лідери ЄС у четвер досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

5 млн українців залишили країну через війну: чим загрожує їх неповернення

Минулого тижня українців збентежила заява радника голови Офісу Президента Сергія Лещенка в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger, що країни Європи мали б припинити виплачувати допомогу нашим біженцям, аби мотивувати їх повертатись додому.

5 способів дожити до зарплати, якщо закінчилися гроші

За різними оцінками, від третини до половини українців не мають жодних заощаджень і живуть від зарплати до зарплати. Тому будь-які несподівані витрати чи затримка з виплатами стають справжньою фінансовою катастрофою. «Мінфін» вирішив розібратись, як дожити до зарплати, коли закінчились гроші.

Держборг України збільшився вдвічі. Наскільки це критично та як вплине на українців (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: держборг України збільшився вдвічі, чому треба розділяти внутрішній зовнішній держборг, чому росте держборг України, наскільки критичний держборг України, як Україна буде гасити держборг, який держборг у інших країн Європи, як держборг вплине на українців, прогноз курсу долара та євро на період з 1 по 7 лютого.

Україна отримала $390 мільйонів від Японії

До державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства.