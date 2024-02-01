У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
1 лютого 2024, 12:33
Держборг України збільшився вдвічі. Наскільки це критично та як вплине на українців (відео)
- Держборг України збільшився вдвічі
- Чому треба розділяти внутрішній зовнішній держборг
- Чому росте держборг України
- Наскільки критичний держборг України
- Як Україна буде гасити держборг
- Який держборг у інших країн Європи
- Як держборг вплине на українців
- Прогноз курсу долара та євро на період з 1 по 7 лютого.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайноге рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024−2027 років.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив у мережі X, що відповідне рішення було схвалена на спеціальному саміті усіма 27 лідерами ЄС у Брюсселі.
Президент Євроради додав, що рішення було схвалено одностайно усіма лідерами 27 країн-членів ЄС щодо пакету підтримки України на суму 50 млрд євро в межах бюджету Євросоюзу.