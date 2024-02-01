Україна отримала $390 мільйонів від Японії

До державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Фінансова допомога Японії

Фінансова допомога Японії у січні складається з грантової частини коштів на суму $89,8 млн в рамках проєкту «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE) та частини коштів позики обсягом $300 млн в рамках проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

Куди спрямують кошти

Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

Що відомо про проєкти

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі $1,2 млрд із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки Уряду Японії та націлений на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

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Проєкт ARISE має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи онлайн на 3-му саміті Міжнародної Кримської платформи в Києві.