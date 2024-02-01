Ринок нерухомості: В Україні кількість угод за рік зросла майже на 70%

Державні та приватні нотаріуси посвідчили у 2023 році 307,21 договорів трансакцій нерухомості, що на 68% більше, ніж у 2022 році. Про це йдеться у річному звіті Міністерства юстиції, передає Інтерфакс-Україна.

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Як змінилася кількість угод

Водночас порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення кількість угод з нерухомістю минулого року була на 44% меншою — у 2021 році в Україні оформили 540,85 тис. трансакцій.

Найбільша частка договорів з нерухомістю у 2023 році припала на угоди купівлі-продажу квартир і будинків — 172,64 тис., порівняно із 100,71 тис. у 2022 році.

Крім того, на 87% збільшилася активність ринку землі: договорів відчуження земельних ділянок та паїв у 2023 році оформлено 307,62 тис., порівняно із 164,5 тис. за 2022 рік.

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Ринок землі в Україні

В Україні у 2023 році обіг земель зріс на 58% — до 172 900 га у порівнянні з 2022-м, але обсяг ринку все ще майже на 40% менший, ніж до великої війни. Вартість сільгоспземлі за підсумками минулого року збільшилась на 8,3%.

У четвертому кварталі 2023 році кількість та площа трансакцій із сільгоспземлями була найвищою протягом 2023 року: 23 800 угод сукупною площею 53 9 000 га.

Як писав раніше «Мінфін», з 1 січня 2024 року в Україні відкрився ринок землі для юридичних осіб. Це новий етап реформи, який передбачений законом «Про ринок землі».

Попри очікування, бізнес почав продавати ту землю, що вже була у його власності, аніж купляти нову.