Ринок землі: Бізнес продав понад 200 га землі після відкриття ринку

З січня 2024 року ринок землі було відкрито для юридичних осіб. Відтепер компанії мають право офіційно купувати до 10 тисяч гектарів землі. Попри очікування, бізнес навпаки почав продавати ту землю, що вже була у його власності, аніж купляти нову. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

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Вже 207 гектарів земельних ділянок було продано компаніями за перші два тижні 2024 року.

Наразі Державний земельний кадастр відстежує 281 українську компанію, кожна з яких володіє земельними ділянками понад 100 гектарів.

Які компанії в Україні володіють найбільшою кількістю землі

Найбільшою кількістю землі в Україні наразі володіє агрофірма «Світанок»: понад 5 тисяч га. На другому місці — Дружківське рудоуправління: 3,3 тисячі га. Трійцю замикає «Землетрейд» — 3,1 тисяча га.

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З топ-10 компаній, які володіють найбільшою кількістю угідь в країні, лише «Землетрейд» продала 20 гектарів від початку відкриття ринку землі. Інші ж бізнеси жодних операцій із землею поки не проводили.