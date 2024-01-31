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31 січня 2024, 8:36

Ринок землі: За рік вартість сільгоспземлі зросла на 8,3% (дослідження)

В Україні у 2023 році обіг земель зріс на 58% — до 172 900 га у порівнянні з 2022-м, але обсяг ринку все ще майже на 40% менший, ніж до великої війни. Вартість сільгоспземлі за підсумками минулого року збільшилась на 8,3%. Про це йдеться в дослідженні земельного ринку від KSE Агроцентр.

В Україні у 2023 році обіг земель зріс на 58% - до 172 900 га у порівнянні з 2022-м, але обсяг ринку все ще майже на 40% менший, ніж до великої війни.
Фото:depositphotos

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Як змінився ринок за рік

У четвертому кварталі 2023 році кількість та площа трансакцій із сільгоспземлями була найвищою протягом 2023 року: 23 800 угод сукупною площею 53 9 000 га.

За даними Держгеокадастру, загалом із моменту відкриття ринку земель було укладено 195 900 угод купівлі-продажу сукупною площею 432 200 га. Станом на 1 січня 2024 року в обігу перебувало 1,05% від усіх сільгоспземель.

Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю зросла упродовж 2023 року на 8,3%, випередивши річні темпи інфляції. Номінальна капіталізація ринку збільшилась на 89,9 млрд грн, а з моменту відкриття ринку землі — на 179 млрд грн.

Читайте: В Україні відкрився ринок землі для юросіб

Обсяги продажу прав оренди комунальних земель через «Prozorro.Продажі» зросли більше ніж у чотири рази протягом усього 2023 року — з 402 аукціонів на ділянки сукупною площею 3600 га у першому кварталі до 1677 торгів на ділянки сукупною площею 14 500 га у четвертому кварталі.

Загалом із моменту старту електронних аукціонів на платформі «Prozorro.Продажі» в листопаді 2021 року було успішно передано в оренду 5504 земельні ділянки комунальної власності сільгосппризначення сукупною площею 48 700 га, що приносить громадам щорічно 428,5 млн грн доходу, йдеться в дослідженні.

У другій половині 2023-го в середньому щоденно укладалось угод купівлі-продажу на 529 га, або на 37% менше, ніж до лютого 2022-го.

Втрати ринку

За розрахунками KSE Агроцентр, через вторгнення рф не було укладено 120 000 угод сукупною площею 355 500 га. Таким чином, втрати ринку сягнули $325 млн, або 12,4 млрд грн.

За понад два роки з моменту відкриття ринку в умовах повномасштабної війни вартість землі підвищилась на 10%, що еквівалентно зростанню вартості потенційної застави на $5,5 млрд. Враховуючи чинний коефіцієнт ліквідності сільгоспділянок як застави на рівні 0,35, зазначене збільшення вартості землі могло б згенерувати її власникам та агросектору додаткових кредитів на $1,9 млрд.

Читайте: Ринок землі: Бізнес продав понад 200 га землі після відкриття ринку

Як зазначили аналітики, завдяки відкриттю ринку землі для юросіб з 1 січня цього року у майбутньому очікується зростання вартості землі приблизно на 40%, а отже, і капіталізація ринку земель збільшиться до майже $50 млрд. Тобто потенційний обсяг кредитного фінансування міг би скласти $17,5 млрд.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», з 1 січня 2024 року в Україні відкривається ринок землі для юридичних осіб. Це новий етап реформи, який передбачений законом «Про ринок землі».

Попри очікування, бізнес почав продавати ту землю, що вже була у його власності, аніж купляти нову.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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