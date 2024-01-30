Головне за 30 січня: держборг України рекордно зріс, пільгова іпотека на таунхауси
Загалом держборг становить понад 5,5 трильйонів гривень ($145,3 млрд). Протягом минулого року він зріс на 1,4 трлн грн (35,4%), у валютному еквіваленті на $33,9 млрд. Співвідношення держборгу до ВВП також зросло до 85% з 78,4% у 2022 році, а у довоєнному 2021 році цей показник становив 48,9%. За прогнозами МВФ, держборг України за підсумками 2025 року перевищить 100% ВВП.
Українці через «Дію» вже можуть придбати в іпотеку дуплекси й таунхауси
Від сьогодні у мобільному додатку «Дія» можна придбати в іпотеку приватні будинки, дуплекси й таунхауси.
Україна піднялася у рейтингу «Індекс сприйняття корупції»
36 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік, і тепер наша країна посідає 104 місце поміж 180 країн. Зростання України на 3 бали — один із найкращих результатів за минулий рік у світі. Також Україна стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час.
Фондові індекси США зросли, Dow Jones оновив рекорд
Американські фондові індекси зросли за підсумками торгів у понеділок, Dow Jones Industrial Average оновив рекордний максимум.
Чим суди з росіянами небезпечні для Сенс Банку та України
Затіяний колишніми російськими акціонерами міжнародний арбітраж за Сенс Банк не буде схожим на позов за націоналізований у 2016 році Приватбанк. Займе не менше трьох років, і може коштувати від $3 млн до $10 млн. Попри злочинний напад рф на Україну та терористичні атаки на наше мирне населення, юристи не бачать однозначної переваги Кабміну у цьому судовому спорі.
Коментарі