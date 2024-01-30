Головне за 30 січня: держборг України рекордно зріс, пільгова іпотека на таунхауси

Загалом держборг становить понад 5,5 трильйонів гривень ($145,3 млрд). Протягом минулого року він зріс на 1,4 трлн грн (35,4%), у валютному еквіваленті на $33,9 млрд. Співвідношення держборгу до ВВП також зросло до 85% з 78,4% у 2022 році, а у довоєнному 2021 році цей показник становив 48,9%. За прогнозами МВФ, держборг України за підсумками 2025 року перевищить 100% ВВП.

Українці через «Дію» вже можуть придбати в іпотеку дуплекси й таунхауси

Від сьогодні у мобільному додатку «Дія» можна придбати в іпотеку приватні будинки, дуплекси й таунхауси.

Україна піднялася у рейтингу «Індекс сприйняття корупції»