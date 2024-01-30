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30 січня 2024, 9:48

Поряд з Ефіопією та Непалом: Україна піднялася у рейтингу «Індекс сприйняття корупції»

36 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік, і тепер наша країна посідає 104 місце поміж 180 країн. Зростання України на 3 бали — один із найкращих результатів за минулий рік у світі. Також Україна стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час.

36 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік, і тепер наша країна посідає 104 місце поміж 180 країн.

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Рейтинг країн

Так само 36 балів за результатами цьогорічного дослідження мають Алжир, Бразилія та Сербія.

На один бал нас випереджають Албанія, Аргентина, білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія — всі вони мають по 37 балів.

А на бал менше, ніж Україна, — Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, Сьєрра-Леоне та Таїланд.

Читайте: Поряд з Монголією та Замбією: Україна піднялася у рейтингу «Індекс сприйняття корупції»

Україна і країни кандидатки у ЄС

Результати інших країн-кандидаток до ЄС такі: Грузія втратила 3 бали (53 бали, 49 місце), Чорногорія додала 1 бал (46 балів, 63 місце), Молдова додала 3 бали (42 бали, 76 місце), Північна Македонія додала 2 бали (42 бали, 76 місце), Албанія додала 1 бал (37 балів, 98 місце), показники Сербії за рік не змінилися (36 балів, 104 місце), Боснія і Герцеговина додала 1 бал (35 балів, 108 місце).

Найменше з усіх країн-кандидаток цьогоріч набрала Туреччина — в її доробку стало менше на 2 бали (34 бали, 115 місце), і вона ж стала останньою з-поміж усіх претендентів на своє місце в ЄС.

Україна і сусіди

З-поміж сусідів Україна ще більше випереджає росію — країна-терорист у 2023 році втратила 2 бали і з 26 балами посідає 141 місце у списку. Крім цього, продовжують знижуватися бали білорусі — вона цьогоріч теж втратила 2 бали, і хоч продовжує випереджати Україну, зберігається її тенденція до просідання в СРІ.

З-поміж західних сусідів показник Румунії залишився без змін (46 балів, 63 місце), тоді як Польща втратила ще 1 бал, але залишилася однією з лідерок за показниками СРІ серед близьких до нас країн — із 54 балами вона посідає 47 місце. Але тепер Польща ділить цю сходинку зі Словаччиною — за рік ця країна додала 1 пункт та теж набрала 54 бали.

А Молдова, як і Україна, додала 3 бали та наздогнала Угорщину, бали якої не змінились, що дозволило їм розділити 76 місце із 42 балами.

Лідери індексу

Світові лідери та аутсайдери Індексу сприйняття корупції 2023 майже не змінилися. Очолює список Данія із 90 балами. За нею йдуть Фінляндія, яка набрала 87 балів, Нова Зеландія із 85 балами та Норвегія з 84 балами.

Аутсайдери

Аутсайдери в цьогорічному дослідженні теж залишилися незмінними. Сомалі втратило 1 пункт і з 11 балами посідає останнє 180 місце. А до Південного Судану та Сирії, які набрали по 13 балів та посідають 177 сходинку, цьогоріч додалася Венесуела з такими ж показниками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Pablito
Pablito
30 січня 2024, 9:59
#
Ну, якщо так тримати рік-два, то будемо відразу десь на 70 місці точно.
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matroskin
matroskin
30 січня 2024, 10:36
#
Судячи з самої статті і данних в ній це таки індекс «не сприяння».
Труднощі переводу чи так треба було написать заголовок, бо далі заголовка більшість не читає.
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0
bonv
bonv
30 січня 2024, 10:42
#
Зе-розпил народних грошей триває.
«Візьміть барабани і пройдіть в укриття!» ©
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