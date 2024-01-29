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29 січня 2024, 20:00

Головне за 29 січня: прогноз курсу валют, план ЄС щодо Угорщини

ЄС погрожує вдарити по економіці Угорщини, якщо Орбан блокуватиме допомогу Україні — ЗМІ

Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті цього тижня, пише Financial Тimes із посиланням на конфіденційний план, розроблений Брюсселем. У документі, складеному чиновниками ЄС, Брюссель виклав стратегію, спрямовану на те, щоб явно націлитись на економічні слабкості Угорщини.

Курси основних валют на тиждень: чому євро лихоманитиме та чого чекати від долара

Цього тижня очікується багато новин та подій, які суттєво вплинуть на поведінку валютного ринку в Україні. Тож, найближчі п'ять днів спокійними точно не будуть.

Рада звільнила ювелірів від 10% збору до Пенсійного фонду

Верховна Рада скасувала 10%-вий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій продажу ювелірних виробів, який був запроваджений влітку 1997 року і приніс бюджету за 11 місяців минулого року 591,6 млн грн.

Мін'юст України спростував подання позову за націоналізацію Сенс Банку та розповів про зміст запиту ексвласників

Колишній акціонер українського Сенс Банку, компанія ABH Holdings SA з Люксембургу, доки не подала позов проти України за націоналізацію банку, вона зареєструвала лише запит на арбітраж до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів.

Yasno починає відключення боржників: сума несплати досягла 3,6 мільярда

За час дії мораторію на відключення електроенергії для населення чисельність споживачів-боржників Yasno зросла з 760 тис. до 1 252 абонентів — на 65%. А сума заборгованості сягнула 3,6 млрд грн (3 574,48 млн грн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
29 січня 2024, 22:17
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«Останній капіталіст» поставив
Голові НБУ Андрію Пишному питання,
які цікавлять глядачів каналу найбільше:

▪️Як привабливість гривневих активів, за яку так бореться НБУ, впливає на інфляцію?
▪️Чому існує спред між курсами: офіційним та тим, що українці бачать у банках чи обмінниках?
▪️Чи виправданою була відмова від фіксації обмінного курсу?
▪️Як працює монетарна трансмісія і до чого тут депозитні сертифікати?
▪️Чи планує НБУ далі пом’якшувати валютні обмеження і які саме?
▪️Що буде з міжнародним фінансуванням і як це вплине на українську економіку?

https://www.youtube.com/watch?v=U3bfuVoQQ5k
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