ЄС погрожує вдарити по економіці Угорщини, якщо Орбан блокуватиме допомогу Україні — ЗМІ
Головне за 29 січня: прогноз курсу валют, план ЄС щодо Угорщини
Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті цього тижня, пише Financial Тimes із посиланням на конфіденційний план, розроблений Брюсселем. У документі, складеному чиновниками ЄС, Брюссель виклав стратегію, спрямовану на те, щоб явно націлитись на економічні слабкості Угорщини.
Курси основних валют на тиждень: чому євро лихоманитиме та чого чекати від долара
Цього тижня очікується багато новин та подій, які суттєво вплинуть на поведінку валютного ринку в Україні. Тож, найближчі п'ять днів спокійними точно не будуть.
Рада звільнила ювелірів від 10% збору до Пенсійного фонду
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Мін'юст України спростував подання позову за націоналізацію Сенс Банку та розповів про зміст запиту ексвласників
Колишній акціонер українського Сенс Банку, компанія ABH Holdings SA з Люксембургу, доки не подала позов проти України за націоналізацію банку, вона зареєструвала лише запит на арбітраж до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів.
Yasno починає відключення боржників: сума несплати досягла 3,6 мільярда
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Коментарі - 1
Голові НБУ Андрію Пишному питання,
які цікавлять глядачів каналу найбільше:
▪️Як привабливість гривневих активів, за яку так бореться НБУ, впливає на інфляцію?
▪️Чому існує спред між курсами: офіційним та тим, що українці бачать у банках чи обмінниках?
▪️Чи виправданою була відмова від фіксації обмінного курсу?
▪️Як працює монетарна трансмісія і до чого тут депозитні сертифікати?
▪️Чи планує НБУ далі пом’якшувати валютні обмеження і які саме?
▪️Що буде з міжнародним фінансуванням і як це вплине на українську економіку?
https://www.youtube.com/watch?v=U3bfuVoQQ5k