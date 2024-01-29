Головне за 29 січня: прогноз курсу валют, план ЄС щодо Угорщини

Цього тижня очікується багато новин та подій, які суттєво вплинуть на поведінку валютного ринку в Україні. Тож, найближчі п'ять днів спокійними точно не будуть.

Рада звільнила ювелірів від 10% збору до Пенсійного фонду

Верховна Рада скасувала 10%-вий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій продажу ювелірних виробів, який був запроваджений влітку 1997 року і приніс бюджету за 11 місяців минулого року 591,6 млн грн.

Мін'юст України спростував подання позову за націоналізацію Сенс Банку та розповів про зміст запиту ексвласників

Колишній акціонер українського Сенс Банку, компанія ABH Holdings SA з Люксембургу, доки не подала позов проти України за націоналізацію банку, вона зареєструвала лише запит на арбітраж до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів.

Yasno починає відключення боржників: сума несплати досягла 3,6 мільярда

За час дії мораторію на відключення електроенергії для населення чисельність споживачів-боржників Yasno зросла з 760 тис. до 1 252 абонентів — на 65%. А сума заборгованості сягнула 3,6 млрд грн (3 574,48 млн грн).