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29 січня 2024, 10:56

ЄС погрожує вдарити по економіці Угорщини, якщо Орбан блокуватиме допомогу Україні — ЗМІ

Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті цього тижня, пише Financial Тimes із посиланням на конфіденційний план, розроблений Брюсселем.

Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті цього тижня, пише Financial Тimes із посиланням на конфіденційний план, розроблений Брюсселем.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоУ документі, складеному чиновниками ЄС, Брюссель виклав стратегію, спрямовану на те, щоб явно націлитись на економічні слабкості Угорщини, поставити під загрозу її валюту та викликати крах довіри інвесторів у спробі завдати шкоди «робочим місцям та економічному зростанню», якщо Будапешт відмовиться зняти вето з допомоги Києву.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У документі, складеному чиновниками ЄС, Брюссель виклав стратегію, спрямовану на те, щоб явно націлитись на економічні слабкості Угорщини, поставити під загрозу її валюту та викликати крах довіри інвесторів у спробі завдати шкоди «робочим місцям та економічному зростанню», якщо Будапешт відмовиться зняти вето з допомоги Києву.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв заблокувати використання бюджету ЄС для надання Україні фінансової допомоги у розмірі €50 млрд на екстреному саміті лідерів у четвер. Якщо він не відступить, інші лідери ЄС мають привселюдно пообіцяти припинити все фінансування Будапешту з наміром налякати ринки, спровокувати втечу форинта з країни та різке збільшення вартості його запозичень, сказано у документі.

У плані йдеться, що «у разі відсутності згоди, на саміті 1 лютого інші глави держав та урядів публічно заявлять про це у світлі неконструктивної поведінки угорського премʼєр-міністра».

Без цього фінансування «фінансові ринки, а також європейські та міжнародні компанії можуть бути менш зацікавлені в інвестуванні в Угорщину», йдеться в документі. Таке покарання «може швидко спровокувати подальше збільшення вартості фінансування державного дефіциту та падіння курсу валюти».

У документі перераховані економічні вразливості Угорщини, зокрема її «дуже високий державний дефіцит», «дуже висока інфляція», слабка валюта та найвищий рівень у ЄС платежів з обслуговування боргу як валового внутрішнього продукту. Пояснюється, як «робочі місця та економічне зростання «значною мірою залежать» від закордонного фінансування, яке ґрунтується на високому рівні фінансування ЄС.

Троє дипломатів ЄС повідомили, що багато країн підтримали цей план.

Янош Бока, міністр Угорщини з питань ЄС, заявив FT, що Будапешт «не піддається тиску». Він сказав, що Будапешт направив нову пропозицію до Брюсселя в суботу, уточнивши, що тепер він відкритий для використання бюджету ЄС для пакету в Україні і навіть випуску загального боргу для його фінансування, якщо будуть додані інші застереження, які б дали Будапешту можливість змінити своє рішення пізніше.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Игорь УА
Игорь УА
29 січня 2024, 12:31
#
Одни с Техасом воевать собрались, вторые чмырить члена своего сообщества…
Чем больше смотрю на «развлечения» наших друзей, тем больше в голову приходят мысли что тоталитаризм как-то пожизнеспособнее.
+
+8
42077136
42077136
29 січня 2024, 13:31
#
Ну то і сиди у своєму тоталітаризмі.
+
+15
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
29 січня 2024, 13:38
#
Москва розбомбила Грозний тільки через те що він хотів суверенітету
+
0
42077136
42077136
29 січня 2024, 13:36
#
Ну то і сиди у своєму тоталітаризмі.
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