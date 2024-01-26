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26 січня 2024, 16:45

Україна очікує, що 1 лютого ЄС затвердить нову програму підтримки на 50 мільярдів євро

Всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility.
Фото: pixabay.com

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«Розраховуємо, що цього року ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року. Для покриття дефіциту українського бюджету для нас важливо залучити від Євросоюзу близько 18 млрд євро», — повідомив прем'єр.

Допомога США

Крім того, Шмигаль зазначив, що $11,8 млрд бюджетної підтримки цьогоріч планує надати Адміністрація президента США Джо Байдена.

«Покладаємося на позитивне рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом», — заявив він.

Читайте також: Словаччина не блокуватиме допомогу ЄС для України на 50 мільярдів євро — Шмигаль

Нагадаємо

У грудні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

Пізніше Угорщина заявила, що може зняти своє вето на пакет допомоги від Європейського Союзу Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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