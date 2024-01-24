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24 січня 2024, 18:33

Словаччина не блокуватиме допомогу ЄС для України на 50 мільярдів євро — Шмигаль

Словаччина підтримає програму ЄС Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро з боку Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі зі словацьким колегою Робертом Фіцо.

Словаччина підтримає програму ЄС Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.
Фото: pixabay.com

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«Щойно завершили зустріч із Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості… Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу», — написав Шмигаль у Telegram.

Також сторони дійшли згоди, що уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Водночас триватиме співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Крім того, прем'єр Словаччини запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Читайте також: Єврокомісія готує поступки Угорщині заради допомоги Україні в 50 мільярдів євро — Financial Times

Нагадаємо

У грудні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

Пізніше Угорщина заявила, що може зняти своє вето на пакет допомоги від Європейського Союзу Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Igorenya
Igorenya
24 січня 2024, 18:35
#
А що ж трапилось???
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