Облікова ставка: якого рішення очікують банкіри від НБУ

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Чи змінить НБУ облікову ставку

«Сповільнення інфляції до 5,1% за підсумками 2023 року дає досить широкий простір для пом’якшення монетарної політики НБУ. Але низка ризиків, озвучених під час попереднього засідання комітету з монетарної політики його членами, не дає підстав прогнозувати зниження облікової ставки під час першого засідання комітету цього року», — вважає директорка з ринку капіталів державного Сенс Банку Тетяна Попович.

За її словами, хоча 2023 рік видався доволі успішним з економічної точки зору: п’ятикратне скорочення інфляції, зростання ВВП більш як на 5%, непогані показники експорту продовольства через український морський коридор, проте ризики безпеки та ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги залишаються доволі високими.

«На рівнях нижче вони трансформуються в посилення девальваційних та інфляційних очікувань. Наприкінці минулого року цей механізм красномовно продемонструвало рекордне за всю історію сальдо купівлі/продажу іноземної валюти населенням», — зазначила Попович.

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Вона зазначила, що хоча попит на інвалюту значно послабився на початку цього року, девальваційні очікування усе-таки залишаються високими, ба більше, одним із негативних чинників також є очікування щодо прискорення інфляції, спричинені ефектом низької бази порівняння.

«НБУ потрібно зберігати достатню привабливість гривневих інструментів заощадження, а значить і облікову ставку. У підсумку я очікую, що під час першого в цьому році засідання більшість членів монетарного комітету проголосують за збереження ставки на рівні 15% річних. Відповідне рішення врешті-решт і буде ухвалено правлінням», — підсумувала Попович.

«Судячи з практики, у січні дуже рідко відбуваються якісь різкі рухи. Я вважаю, що завтра поки що жодного рішення щодо ставок ухвалюватися не буде. Ба більше, мені здається, що навіть змін в операційному дизайні монетарної політики також не варто очікувати», — сказав голова правління Радабанку Андрій Григель.

Він наголосив, що з урахуванням попередніх заяв Нацбанку, простір для зниження облікової ставки у 2024 році існує.

«Я вважаю, що протягом року ставку знизять, найімовірніше, приблизно до 13%. Найімовірніше, це буде двома зниженнями по 1%», — припустив банкір.

Думку колег поділяє і голова правління Альтбанку Надія Воробйова.

«Очікуємо, що Національний банк України продовжить політику з підтримання привабливості національної валюти і залишить без змін облікову ставку, а також ставки за інструментами монетарної політики», — сказала вона.

Нагадаємо

53% читачів «Мінфіну», які взяли участь у нашому опитуванні, вважають, що регулятор збереже ставку на нинішньому рівні.

За прогнозами експертів «Мінфіну», ставку буде знижено до 14% річних, доходність депозитних сертифікатів НБУ овернайт — до 14% річних, 3-місячних — до 18% річних.