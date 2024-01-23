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23 січня 2024, 20:00

Головне за 23 січня: податок на заморожені активи рф, падіння біткоїна

На які банки частіше скаржаться клієнти і чому фінансистам це іноді йде на користь

«Мінфін» уже розповідав, як Нацбанк реагує на скарги споживачів фінансових послуг та чому може відмовити скаржникам у розгляді їхніх заяв. Але до регулятора люди звертаються, якщо не можуть врегулювати проблему зі своєю фінустановою. Тому, ми також дізналися у банків, як вони реагують на скарги клієнтів і як карають грубіянів, через яких люди не можуть отримати адекватну консультацію.

У ЄС домовилися про податок на заморожені активи рф — Bloomberg

Європейський Союз планує запровадити податок на прибуток від заморожених активів російського центрального банку. Водночас ЄС поки що не має наміру конфіскувати ці гроші.

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Китай розглядає варіант виводу 2 трлн юанів ($278 млрд) з офшорних рахунків держкомпаній, аби врятувати фондовий ринок, який рекордно падає.

Біткоїн провалив рівень $40 тисяч

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«Мінфін» розпродав майже весь криптопортфель: яку стратегію обрали на 2024 рік

BTC пішов нижче $39 тис. і це ще не межа. З початку року перша криптовалюта подешевшала на 10%. До ватри дров докидають поганими новинами й спотові BTC-ETF: вчора чистий відтік склав $76 млн, а з BTC вивели рекордні $640 млн. Однак, «Мінфін» планує сформувати новий криптопортфель і, звичайно, заробити. Розповідаємо, яку стратегію для цього обрали.

Джерело: Мінфін
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