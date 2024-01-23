Головне за 23 січня: податок на заморожені активи рф, падіння біткоїна

«Мінфін» уже розповідав, як Нацбанк реагує на скарги споживачів фінансових послуг та чому може відмовити скаржникам у розгляді їхніх заяв. Але до регулятора люди звертаються, якщо не можуть врегулювати проблему зі своєю фінустановою. Тому, ми також дізналися у банків, як вони реагують на скарги клієнтів і як карають грубіянів, через яких люди не можуть отримати адекватну консультацію.