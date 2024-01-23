У ЄС домовилися про податок на заморожені активи рф — Bloomberg

Європейський Союз планує запровадити податок на прибуток від заморожених активів російського центрального банку. Водночас ЄС поки що не має наміру конфіскувати ці гроші. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що міністри закордонних справ ЄС дали своє політичне благословення на запровадження податку 22 січня. Питання обговорюватиметься послами блоку пізніше цього тижня.

Союзники України загалом згодні з тим, що росія має заплатити за шкоду, заподіяну її війною. ЄС, країни «Великої сімки» та Австралія заморозили близько 260 млрд євро в активах центрального банку рф у формі цінних паперів та готивки, причому понад дві третини цієї суми перебуває в ЄС. Більшість активів у ЄС знаходиться у кліринговому центрі Euroclear, де минулого року вони принесли дохід у 3 млрд євро.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністри закордонних справ країн ЄС розглянули варіанти використання прибутків від утримання заморожених російських активів, тож Євросоюз наближається до спільного політичного рішення в цьому питанні.

Деякі країни проти конфіскації російських активів

Група країн, зокрема Німеччина, ясно дали зрозуміти, що виступають проти конфіскації російських активів з юридичних міркувань.

Минулого року служба закордонних справ ЄС запропонувала багатоетапний процес, який спочатку визначить відповідні активи та визначить дії, які центральні депозитарії цінних паперів, які зберігають ці кошти, повинні будуть вжити, перш ніж будуть запропоновані наступні кроки.

Ці кроки визначатимуть, як податок на непередбачені доходи застосовується до прибутку, отриманого від заморожених активів, та до доходів, які передаються до бюджету ЄС для використання в Україні. Витрати та національні податки будуть відраховані до переказу доходів.

США нещодавно дали зрозуміти, що вони можуть бути готовими до повної конфіскації активів. Але навіть менший крок з оподаткування прибутку просувався в ЄС повільно, оскільки кілька держав-членів та Європейський центральний банк стурбовані потенційним впливом, який цей крок може вплинути на стабільність євро.