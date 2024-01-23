Біткоїн провалив рівень $40 тисяч

Біткоїн у вівторок, 23 січня, торгується на рівні $39 тисяч. Останній тиждень перша криптовалюта зайшла у ведмежий тренд й нарешті провалила психологічну позначку.

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Як показують дані CoinMarketCap, пробиття вниз позначки 40 тисяч відбулось ще ввечері 22 січня й після того тренд не змінився.

Динаміка ціни біткоїна за останній тиждень / Джерело: CoinMarketCap

Традиційно за біткоїном рухаються й інші криптовалюти. Ось така ситуація спостерігається на ринку.

Джерело: Cryptorank

Як зазначають аналітики, на негативні настрої трейдерів могла вплинути інформація, яка з'явилась ввечері 22 січня — інвестори продали акції GBTC на суму понад $2 млрд, причому 22 млн акцій вартістю близько $1 млрд реалізувала криптовалютна біржа FTX.

Нагадаємо, що на початку січня SEC схвалила дюжину заявок від компаній на біткоїн-ETF.

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