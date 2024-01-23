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23 січня 2024, 12:05

Біткоїн провалив рівень $40 тисяч

Біткоїн у вівторок, 23 січня, торгується на рівні $39 тисяч. Останній тиждень перша криптовалюта зайшла у ведмежий тренд й нарешті провалила психологічну позначку.

Біткоїн у вівторок, 23 січня, торгується на рівні $39 тисяч.

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Як показують дані CoinMarketCap, пробиття вниз позначки 40 тисяч відбулось ще ввечері 22 січня й після того тренд не змінився.

Динаміка ціни біткоїна за останній тиждень / Джерело: CoinMarketCap

Традиційно за біткоїном рухаються й інші криптовалюти. Ось така ситуація спостерігається на ринку.

Джерело: Cryptorank

Як зазначають аналітики, на негативні настрої трейдерів могла вплинути інформація, яка з'явилась ввечері 22 січня — інвестори продали акції GBTC на суму понад $2 млрд, причому 22 млн акцій вартістю близько $1 млрд реалізувала криптовалютна біржа FTX.

Нагадаємо, що на початку січня SEC схвалила дюжину заявок від компаній на біткоїн-ETF.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+38
xapyga
xapyga
23 січня 2024, 12:32
#
А дней 10 назад, взял 49к
На форуме за каждые 10 коп гривна-бакс грызутся
+
+43
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
23 січня 2024, 12:53
#
Оленів розігріли, а на 48−50к кити стали стіною і продавали… постригли… притихли… чекаємо наступний раунд хайпу, а саме халвінг. Там знов сплеск і спад ще глибше. Система битка ущербна сама по собі, просто фонди зараз свої битки скинули лохам через ЕТФ.
+
+15
veritas69
veritas69
23 січня 2024, 13:12
#
Пора докупать
+
0
Bookseller
Bookseller
23 січня 2024, 13:16
#
Жду (если вообще случится) в этом году цену 65000 за биткоин, тогда продам 0.02 битка, если будет потом 75000 то продам ещё 0.02 битка, и так буду ждать новой цены, которая выше предыдущей цены на 10000, такие цены мне нужны для продажи: 65000, 75000, 85000, 95000 и т д, когда будет падать, то буду ждать возврата к новым хаям. И так буду продавать по 0.02 битка, пока цена не достигнет 935000, тогда у меня останется ещё 2 битка и будет больше 1800000 баксов в битке, а за все выводы к тому времени, я выведу около 800000 баксов, такой план!
+
0
veritas69
veritas69
23 січня 2024, 13:18
#
А если будет постепенно падать?
+
0
Bookseller
Bookseller
23 січня 2024, 13:20
#
Значит стану нищим
+
0
R S
R S
23 січня 2024, 13:19
#
Вы, наверное, никогда не читали украинских классиков литературы…
+
+50
penetrator1963
penetrator1963
23 січня 2024, 13:39
#
$935000 не при жизни. а скорее всего никогда. для такого роста это должен быть самый надёжный в мире актив. а пока вменяемые люди входят в биткоин исключительно с целью спекуляции.
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