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23 січня 2024, 11:35

Китай хоче вивести мільярди доларів через офшори для порятунку фондового ринку

Китай розглядає варіант виводу $278 млрд через офшорні рахунки держкомпаній, аби врятувати фондовий ринок, який рекордно падає. Про це пише Bloomberg.

Китай розглядає варіант виводу $278 млрд через офшорні рахунки держкомпаній, аби врятувати фондовий ринок, який рекордно падає.

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Як повідомляє джерело видання, уряд країни планує створити стабілізаційний фонд й залучити окрім 2 трильйонів юанів ($278 млрд) через офшори ще й 300 мільярдів юанів з місцевих коштів.

Інформація в Bloomberg з‘явився через день після того, як прем'єр-міністр Китаю Лі Цян заявив під час засідання державної ради, що країна вживатиме заходів для стабілізації своїх фондових ринків.

Фондовий індекс CSI 300 минулого року впав на 11,4%, зафіксувавши падіння третій рік поспіль. Гонконзький індекс Hang Seng впав майже на 14% у 2023 році, що зробило його найгіршим за показниками серед основних азійських фондових ринків.

Раніше «Мінфін» писав про те, що капіталізація китайських акцій за останні роки схудла на $6,3 трильйона.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+30
Oleksii Ch
Oleksii Ch
23 січня 2024, 12:19
#
Стандартна картина: не можеш приборкати проблеми в державі, вигадай з ким би по воювати. Війна все спише.
+
+15
shabash
shabash
23 січня 2024, 13:53
#
Стандартная картина: у кого чего болит.

В статье нет ни слова о войне, статья рассказывает, что Китай хочет сделать то же, что делали ФРС и ЕЦБ в 2009-м, — QE.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
23 січня 2024, 14:27
#
Про Тайвань не чув?
Китай до цих проблем цілеспрямовано йшов десятиріччами, та замість того, щоб займатися внутрішними пробоемами — почали будувати багатополярний світ та брязкати зброєю в бік маленького острова
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
23 січня 2024, 12:19
#
Інвестори не вірять в те що у КНР є хочь якісь шанси у протистоянні з США
+
+60
Oleksii Ch
Oleksii Ch
23 січня 2024, 12:21
#
Інвестори бояться, що старіючий *** сі, що просрав імпульс розвитку краіни на гру в світове панування, влізе на Тайвань та влаштує ще одну війну, яка бахне в тому числі по світовій економіці.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
23 січня 2024, 14:37
#
Американські індекси досягли найвищих за всю історію рівнів і продовжують зростати. Єдиний по кому бахнув Пекін це він сам
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
23 січня 2024, 15:49
#
Якщо вони в Тайвань влізуть з ракетами та автоматами — буде хріново
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