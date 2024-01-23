Китай розглядає варіант виводу $278 млрд через офшорні рахунки держкомпаній, аби врятувати фондовий ринок, який рекордно падає. Про це пише Bloomberg.
Китай хоче вивести мільярди доларів через офшори для порятунку фондового ринку
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Як повідомляє джерело видання, уряд країни планує створити стабілізаційний фонд й залучити окрім 2 трильйонів юанів ($278 млрд) через офшори ще й 300 мільярдів юанів з місцевих коштів.
Інформація в Bloomberg з‘явився через день після того, як прем'єр-міністр Китаю Лі Цян заявив під час засідання державної ради, що країна вживатиме заходів для стабілізації своїх фондових ринків.
Фондовий індекс CSI 300 минулого року впав на 11,4%, зафіксувавши падіння третій рік поспіль. Гонконзький індекс Hang Seng впав майже на 14% у 2023 році, що зробило його найгіршим за показниками серед основних азійських фондових ринків.
Раніше «Мінфін» писав про те, що капіталізація китайських акцій за останні роки схудла на $6,3 трильйона.
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Коментарі - 7
В статье нет ни слова о войне, статья рассказывает, что Китай хочет сделать то же, что делали ФРС и ЕЦБ в 2009-м, — QE.
Китай до цих проблем цілеспрямовано йшов десятиріччами, та замість того, щоб займатися внутрішними пробоемами — почали будувати багатополярний світ та брязкати зброєю в бік маленького острова