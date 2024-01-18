Загальні фінансові збитки monobank з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну становлять 4,25 млрд грн, або $112 млн. Про це розповіли в інтерв'ю The Kyiv Independent співвласники банку Олег Гороховський та Михайло Рогальський, пише АІN.UA.
18 січня 2024, 10:44
В monobank озвучили збитки від початку повномасштабної війни
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Фінансові збитки
- Сформували додатковий резерв у розмірі 3,47 млрд грн ($92 млн).
- Занизили відсотки за кредитами на 780 млн грн ($21 млн).
Обнадійливі цифри
- Не звільнили жодного співробітника та не знизили зарплати.
- Збільшили кількість співробітників із 2611 до 2741 (з початку повномасштабного вторгнення).
- Збільшення кількості клієнтів: станом на 1 січня 2022 року було 6,77 млн активних клієнтів, зараз майже — 8 млн.
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Попри труднощі компанія
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Сприяла перерахуванню майже $1 млрд на потреби Збройних сил з початку вторгнення.
- Інвестувала в інфраструктуру, будуючи дата-центри в Києві, Львові та Польщі.
- Розгорнула ІТ-системи в хмарі Amazon для забезпечення безперервності роботи.
- Придбала фінтех-стартап та збільшила кількість співробітників.
Українці не просто користуються monobank, а й активно здійснюють через нього благодійні внески. У перший рік повномасштабного вторгнення українці задонатили через monobank 8,5 млрд грн ($224 млн), а у 2023 році ця цифра зросла до 27,4 млрд грн ($721 млн). Кількість людей, які зробили пожертвування, зросла з 3 млн у 2022 році до 5,4 млн у 2023 році.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, в тому числі стримерів — База від monobank.
Джерело: Мінфін
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