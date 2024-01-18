В monobank озвучили збитки від початку повномасштабної війни

Загальні фінансові збитки monobank з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну становлять 4,25 млрд грн, або $112 млн. Про це розповіли в інтерв'ю The Kyiv Independent співвласники банку Олег Гороховський та Михайло Рогальський, пише АІN.UA.

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Фінансові збитки

Сформували додатковий резерв у розмірі 3,47 млрд грн ($92 млн).

Занизили відсотки за кредитами на 780 млн грн ($21 млн).

Обнадійливі цифри

Не звільнили жодного співробітника та не знизили зарплати.

Збільшили кількість співробітників із 2611 до 2741 (з початку повномасштабного вторгнення).

Збільшення кількості клієнтів: станом на 1 січня 2022 року було 6,77 млн ​​активних клієнтів, зараз майже — 8 млн.

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Попри труднощі компанія

Сприяла перерахуванню майже $1 млрд на потреби Збройних сил з початку вторгнення.

Інвестувала в інфраструктуру, будуючи дата-центри в Києві, Львові та Польщі.

Розгорнула ІТ-системи в хмарі Amazon для забезпечення безперервності роботи.

Придбала фінтех-стартап та збільшила кількість співробітників.

Українці не просто користуються monobank, а й активно здійснюють через нього благодійні внески. У перший рік повномасштабного вторгнення українці задонатили через monobank 8,5 млрд грн ($224 млн), а у 2023 році ця цифра зросла до 27,4 млрд грн ($721 млн). Кількість людей, які зробили пожертвування, зросла з 3 млн у 2022 році до 5,4 млн у 2023 році.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, в тому числі стримерів — База від monobank.