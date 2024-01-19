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19 січня 2024, 14:22

У російському «Білайні» масштабний збій

Російський оператор мобільного зв'язку «Білайн» зазнав масштабних збоїв у роботі. Про це пишуть росЗМІ.

Російський оператор мобільного зв'язку «Білайн» зазнав масштабних збоїв у роботі.

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На роботу «Білайну» вже поскаржились понад 3 тисячі користувачів. За даними сервісу Downradar, більшість користувачів (25%) скаржаться на проблеми з роботою оператора стільникового зв'язку, зокрема на загальні збої. 21% користувачів повідомили про непрацюючий домашній інтернет, а 18% — про непрацюючий мобільний інтернет. Також є повідомлення про відсутність мережі.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року російські хакери здійснили атаку на «Київстар», що спричинило масштабний збій в роботі оператора.

Читайте також: «Київстар» завершив попередню оцінку збитку внаслідок масштабної кібератаки

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 січня 2024, 15:20
#
Да и … с ним и его пользователями!
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0
kingcity
kingcity
19 січня 2024, 16:41
#
Помста за Київстар ?
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