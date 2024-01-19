У російському «Білайні» масштабний збій

Російський оператор мобільного зв'язку «Білайн» зазнав масштабних збоїв у роботі. Про це пишуть росЗМІ.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На роботу «Білайну» вже поскаржились понад 3 тисячі користувачів. За даними сервісу Downradar, більшість користувачів (25%) скаржаться на проблеми з роботою оператора стільникового зв'язку, зокрема на загальні збої. 21% користувачів повідомили про непрацюючий домашній інтернет, а 18% — про непрацюючий мобільний інтернет. Також є повідомлення про відсутність мережі.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року російські хакери здійснили атаку на «Київстар», що спричинило масштабний збій в роботі оператора.

Читайте також: «Київстар» завершив попередню оцінку збитку внаслідок масштабної кібератаки