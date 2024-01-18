«Київстар» завершив попередню оцінку збитку внаслідок масштабної кібератаки

Мобільний оператор «Київстар» не зазнав суттєвих фінансових збитків внаслідок масштабної кібератаки у грудні 2023 року, проте втратить 3,6 млрд грн ($95 млн) доходу внаслідок скасування для своїх клієнтів місячної плати за надання послуг як компенсації. Про це повідомляє пресслужба материнської компанії оператора VEON Ltd.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зокрема, VEON не очікує суттєвого впливу на свої фінансові результати через збої у роботі сервісів «Київстару» та витрати, пов’язані з розширенням ІТ-можливостей для відновлення послуг, заміною втраченого обладнання або компенсаціями зовнішнім консультантам і партнерам у 2023 році.

Очікується, що «Київстар» продовжить роботу у напрямку надання компенсацій в найближчі місяці, однак ці витрати наразі оцінити неможливо.

Читайте також: Київстар ТБ скасовує наступну плату за пакет у січні

Нагадаємо

12 грудня 2023 року користувачі «Київстару» почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв’язку та інтернету. Також не працював сайт оператора та мобільний застосунок.

Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака, яка привела до повного припинення надання послуг.

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном.